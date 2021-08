Quartararo admite que otro tercer puesto sería bueno para él

Spielberg (Austria), 12 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP y tercero en la carrera del pasado fin de semana admitió en la conferencia previa al inicio del Gran Premio de Austria que el tercer puesto 'sería un buen resultado' para el equipo.

Quartararo no quiso pronunciarse sobre la situación de su compañero Maverick Viñales al señalar: 'no tengo mucho qué decir, ni tampoco estoy muy sorprendido pero para mí no es un problema estar solo en el equipo y es difícil decir algo al respecto, mejor preguntar directamente al equipo de Yamaha. Por mi parte no cambia nada la manera de afrontar el fin de semana'.

Y ya pensando en el gran premio, el líder del mundial reconoció que estos días han visto 'un par de aspectos' que les pueden ayudar, 'aunque supongo que todo el mundo dará un paso adelante'.

'En mi estilo de pilotaje puedo mejorar algo aquí que nos hará ser mejor a una vuelta, pero es difícil mejorar el resultado y ya en los últimos libres de la semana pasada era más rápido, pero en carrera tuve problemas de consumo de neumáticos', reconoció Fabio Quartararo.

Una vez más se le insistió en lo sorprendente de la situación de Maverick Viñales, que contestó con un sincero 'honestamente sí', y enseguida reconoció que 'no se puede decir que la moto sea fantástica, porque todas tienen margen de mejora, pero él ganó la primera carrera, después de una remontada'.

'La moto funciona bien y es constante, no sé qué ha ocurrido; lógicamente a la moto le faltan algunas cosas, pero creo que tenemos potencial para luchar por todos los podios o como mínimo por un 'top 5' ya que la moto está funcionando en todas las pistas y es difícil de entender', asegura el piloto francés de Yamaha.

'El campeonato es lo más importante, pero voy carrera a carrera. Ya ha pasado la primera cita de Austria y he conseguido un podio por lo que no diría que esta segunda carrera es crucial, pero es muy importante acabar en una buena posición y creo que tenemos posibilidades de lograr un buen resultado', afirma sin dudar el piloto francés líder del mundial. EFE

