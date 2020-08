Quartararo afirma que la ausencia de Márquez no cambia sus planteamientos

Madrid, 6 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) afirma que la ausencia de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no cambia para nada sus planteamientos, ya que, según él, todos han 'comenzado al ciento por ciento y este deporte entraña muchos riesgos y cualquiera puede acabar lesionado', pero para él 'el campeonato es el mismo, esté Marc o no'.

'Tienes que luchar por lo que quieres, que es por lo que yo estoy trabajando, y lo hago de la misma manera, esté Marc o no, pero por supuesto que es un piloto súper puntero, pero para mí es lo mismo que esté o no', recalca al respecto el francés.

Al referirse al inicio de la temporada, el piloto de Yamaha recuerda: 'Jerez es un circuito que nos ha resultado muy favorecedor y ya el año pasado ya vimos que la Yamaha iba bien en todos los circuitos, pero es cierto que este circuito tienes muchas rectas, subidas, bajadas y también muchas curvas, a nuestra moto le falta un poco de potencia y no podemos tenerlo todo, así que vamos a dar el máximo e intentar extraer lo positivo durante los entrenamientos y el sábado trabajaremos el ritmo de carrera'.

Fabio Quartararo no se había visto nunca en una situación así, pero reconoce que si pudiese pedir tres deseos serían ser 'campeón del mundo en 2020, 2021 y 2022'.

Aunque también recordó algunos malos momentos: 'La peor sensación para mí fue en 2018, en Argentina, ya que en la clasificación era el 28 y pensé que qué estaba haciendo ahí, habíamos llegado muy lejos pero no sabía dónde estaba y por eso a partir de ese momento cambié de forma de pensar'.

'Fui a un psicólogo y todo comenzó a cambiar; en Jerez, Le Mans, hasta que llegó Barcelona, en donde tuve mi primera victoria y ese momento fue muy importante para mi, porque fue el punto más bajo pero me hizo aprender cosas sobre el futuro y obviamente que en ese momento estaba preocupado, pero estuvo muy bien sentir este bajón para saltar desde ahí, superarlo y llegar más fuerte a MotoGP', recuerda Quartararo.

Igualar la secuencia de tres victorias de un piloto Yamaha que tiene Kenny Roberts desde 1980, es algo que no le preocupa: 'No me importan mucho las estadísticas, yo sólo quiero dar el máximo y no es algo que sea importante para mí'.

'Tengo que pensar en dar el máximo en todo momento, trabajar arduamente el viernes y el sábado y, si puedo, ir a buscar la victoria el domingo, pero no voy a pensar ni un minuto en igualar ese registro', destaca el piloto francés.

Con los pies en el suelo, Fabio Quartararo no quiere pensar en el campeonato. 'Es nuestra tercera prueba de la temporada y voy carrera a carrera, aunque no he estado en este tipo de situación antes, en este nivel, pero yo creo que no es la manera correcta de pensar', dijo.

'La presión es inexistente, solo voy a trabajar como lo he hecho en las carreras de Jerez, así que por el momento contamos con el potencial para luchar por el podio y las victorias y es como voy a continuar, sin pensar en el campeonato', aseveró el piloto de Yamaha. EFE