Quartararo asegura que cuando está bien le gusta hacer el tiempo solo

Scarperia (Italia), 29 may (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor de la 'pole position' para el Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputa este domingo en el circuito de Mugello, aseguró este sábado que cuando está bien le 'gusta hacer el tiempo solo' y es lo que hizo.

'Encontrar una referencia para hacer una vuelta no es que no sea justo, sino que es más bonito estar sólo y comprobar que puedes hacerlo', explicó el francés, que destacó: 'Cuando tienes problemas, por supuesto necesitas una referencia o te viene bien, pero cuando estoy bien me gusta hacerlo solo y es lo que he hecho. Desde el principio de la temporada hemos ido siempre solos y prefiero hacerlo por mí mismo'.

'Por la mañana, cuando hice 45.6 y vi que 'Pecco' había sido dos décimas más rápido, pensé 'guau', pero estaba seguro de que en el oficial nos podíamos acercar al 44 y estar en el 45 bajo, y así ha sido', recordó.

'En la primera salida cometí un error en la primera vuelta y aquí creo que sólo en la primera vuelta de neumático le sacamos el máximo a nuestra moto, pero luego he hecho la que creo que es una de las mejores vueltas de toda mi vida. Quiero dedicarla a Jason -Dupasquier-. Espero que tengamos muy buenas noticias', dijo Quartararo acordándose del piloto suizo que sufrió una gravísima caída en Moto3.

Fabio Quartararo reconoció que hay muchos pilotos con muy buen ritmo. 'Pecco, Johann, Rins, yo mismo, porque creo que tengo un gran ritmo, y estoy bastante contento con cómo funciona el dispositivo delantero nuevo -sistema de salida-', dijo.

'Al principio tenía algunos problemas para usarlo, era extraño en la primera frenada porque sientes que la moto está súper baja, pero he hecho salidas muy buenas y poco a poco vamos cogiendo confianza y siento que para la salida de mañana podemos hacerlo bien', destacó el piloto.

'A ritmo estamos todos muy cerca. Nosotros perdemos un poco en la recta, pero, sinceramente, nuestra moto está girando muy bien y en carrera las cosas son diferentes', aseguró.

'Creo que podemos tener menos problemas con las Suzuki, pero sabemos que contra las KTM y las Ducati en la recta va a ser difícil. Así son las cosas, sabemos que ni aquí ni en Barcelona va a ser fácil, así que estoy contento de poder empezar desde esta posición', destacó Quartararo. EFE