Quartararo asegura que 'ha sido el mejor segundo puesto de mi carrera'

Austin (Estados Unidos), 3 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial y segundo en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, ha asegurado que 'ha sido el mejor segundo puesto de mi carrera deportiva'.

'Antes de comenzar la carrera me sentía un poco más estresado, pero en la primera curva se me fue el estrés y sólo pensaba en la carrera y estoy muy contento porque por fin he podido acabar delante de Pecco, que venía de hacer dos carreras muy buenas', reconoció el piloto francés.

'Intenté escaparme con Marc, porque tenía un grupo muy fuerte detrás, pero en todo el fin de semana no pude tener el ritmo de Marc, sobre todo con neumáticos usados, pero el objetivo del fin de semana lo hemos logrado con creces, porque veníamos aquí a estar en el podio y salimos con más puntos de ventaja', explicó Quartararo.

En sus opciones para el título, Fabio Quartararo resaltó: 'No me quiero obsesionar con esto y tenemos una buena ventaja, no creo que tenga que asumir riesgos en Misano'.

'En la anterior carrera, Pecco fue muy fuerte, así que a ver si conseguimos mantener la calma, porque estoy ganando experiencia cada carrera', recordó el piloto de Yamaha.

'Cuando terminé los libres no me sentía demasiado bien, porque hice diez vueltas, que era la mitad de la distancia de carrera y sentía que iba a ser difícil, pero cuando estás en la carrera es distinto, porque la adrenalina te da un plus', aseguró Quartararo, que podría ser matemáticamente campeón si en la siguiente carrera cruza la línea de meta por delante de su rival 'Pecco' Bagnaia.

Y, sobre los accidentes en la carrera de Moto3, Fabio Quartararo recordó que 'los tres últimos accidentes han sido en las categorías pequeñas, es cierto que para ellos el rebufo es muy importante, pero no puedes cambiar la dirección en plena recta'.

'Sé que no era intención de Deniz -Öncü-, pero creo que está bien que haya grandes penalizaciones para los pilotos que cometan acciones peligrosas', afirmó sin dudar Quartararo. EFE

jll/mmg