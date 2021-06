Quartararo asegura que se siente 'muy bien con la moto'

Montmeló (Barcelona), 5 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), sumó su quinta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en los entrenamientos para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP y por ello dijo estar 'muy contento' y muy bien con la moto.

'En los cuartos libres quería probar el neumático intermedio y el duro y los dos me han funcionado y me aportan sensaciones similares; por eso estoy muy satisfecho también con la clasificación, que ha ido bien', señaló el piloto francés quien aseguró tener algo más en la última vuelta rápida aunque tuvo 'que abortar porque ha salido la bandera amarilla'.

'Creo que desde la pole podremos trazar una buena carrera mañana', aseguró convencido el piloto de Yamaha.

'Este año me he encontrado bien con los neumáticos gastados y ya sabemos que con el intermedio podemos completar toda la distancia de carrera, veremos mañana en el 'warm up' si podemos hacerlo con el duro, que es fácil de calentar, así que no me preocupan las primeras vueltas. Es una elección difícil pero ambos funcionan bien', comenta tranquilo el francés.

'Cuando he visto el ritmo de los cuartos libres me ha sorprendido porque la verdad es que estaba rodando al límite en 1'39, y el domingo siempre puedes sacar algo más en carrera, pero no creo que me esté guardando nada', afirma Quartararo.

En cuanto a su dominio en este inicio de temporada, Fabio Quartararo recuerda que tuvo 'una experiencia parecida cuando estaba en el CEV en 2014'.

'Fue fantástico, pero no se puede comparar a lo que estoy viviendo en MotoGP ya que el año pasado tuve momentos fantásticos en Jerez, pero también tuve altibajos y este año me estoy sintiendo muy bien y estoy consiguiendo mantener un buen ritmo', reconoce el líder del mundial de MotoGP.

'No va a ser difícil mantener los pies en la tierra, porque mi línea de trabajo está funcionando bien y no necesito cambiar nada', afirma convencido Fabio Quartararo. EFE