Quartararo confiado en pelear por el podio o el 'top 5'

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de Austria de MotoGP, se mostró confiado en que tiene ritmo para pelear 'por el podio o por estar en el top 5'.

'Sabemos que es un circuito complicado. No es como Assen, aquí con el motor cuesta, pero sé que tengo un buen ritmo y que ese ritmo me tiene que permitir pelear por el podio o por el top 5. Pero no me voy a volver loco si veo a alguien por delante que va más rápido que yo', asegura el líder del mundial, quien insiste en que hará lo mejor que pueda yendo al límite. 'Pero no iré por encima de él. Daré mi ciento por ciento, pero no más', precisó.

Al hablar de su rival y autor de la 'pole position', el español Jorge Martín, reconoció: 'Cuando eres novato puedes permitirte decir que quieres terminar entre los cinco primeros y ya está, porque es un gran resultado para alguien como Jorge siendo su primera temporada. Pero sé que en su cabeza quiere hacer lo mismo que la semana pasada y no tiene la presión de lograrlo, por lo que hace bien aprovechando esto'.

En cuanto a los entrenamientos explicó que no había querido tirar. 'Muchas veces lo he hecho y hoy quería también tener esa ayuda, pero al final ninguno ha querido -por Aleix Espargaró y él-, así que he decidido no hacer ninguna vuelta', dijo.

'Sabía que en todo caso tenía un tiempo que podía valer para la primera fila y no es que me haya quedado frustrado, pero una vez uno y otra vez el otro, siempre he tirado yo, y esta vez no he querido, aunque ser segundo en este circuito y el ritmo que tenemos me hacen estar muy contento ya que es una buena posición para empezar la carrera de mañana', asegura Quartararo.

'No tengo nada contra él -Aleix Espargaró-, pero una vez me hubiera gustado tener uno que diga 'venga, vamos, te ayudo', pero no ha querido y es una pena, porque una vez que no tiro delante y que lo necesitaba un poquito, no he tenido a ninguno. Al final tenemos que ser conscientes de que un segundo es un muy buen resultado y estoy muy contento de la primera fila. Creo que llevamos diez este año, así que no es mal resultado', continúa el francés.

'Las pequeñas cosas que hemos hecho han funcionado la mayoría, y en el ritmo de carrera, cuando he hecho 1:24.2 en los cuartos libres con más de 17 vueltas en el neumático me he puesto muy contento. Creo que hemos dado un paso muy grande, pero no sólo nosotros, todos, por lo que veremos en qué situación estaremos mañana con las Ducati. Estoy listo para luchar', señala confiado.

Fabio Quartararo dice ser más fuerte que los pilotos de Ducati en la frenada. 'Y en el último sector estoy muy fuerte, aunque es difícil porque en la recta perdemos mucho. Incluso aunque sea el más fuerte en la frenada, si estás un poco lejos es difícil recuperar', agregó.

'Sabíamos que esto iba a ser así en esta pista, así que no me quejo y tengo que terminar el trabajo mañana, luchar y apretar los dientes', manifiesta convencido Quartararo. EFE

JLL/sab