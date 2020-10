Quartararo considera que un podio sería un buen resultado para él

Madrid, 17 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor de la 'pole position' para el Gran Premio de Aragón de MotoGP a pesar de sufrir una fuerte caída en los terceros libres, ha afirmado que para él 'luchar por el podio este domingo sería un resultado muy bueno!, pues es un circuito que les gusta 'mucho'.

'Hoy el ritmo nos ha costado porque Maverick puede mantener bastante bien el neumático trasero y nosotros y mucha otros pilotos no lo pueden hacer, así que tendremos que encontrar el porqué pues estamos intentando hacerlo más suave pero perdemos mas que él', reconoce el piloto francés.

'Habrá que entender muy bien esta tarde con el equipo todo y analizar muy bien los datos para ver donde perdemos y así intentar estar ahí y poder luchar con él', aseguró Quartararo.

Y, sobre su caída dijo estar 'un poco dolorido' y recordó que esta mañana se levantó 'un poco dolorido del lado derecho y ahora del lado izquierdo, aunque la derecha me duele muy poco menos pero no estoy bien del todo'.

No obstante, el piloto de Yamaha dijo que 'en la moto no me duele mucho y eso es lo más importante puesto que cuando estas concentrado en otras cosas no me duele mucho, pero cuando estoy caminando fuera de la moto si es cierto que duele un poco, pero lo más importante es que podremos aguantar mañana la carrera'.

'Mañana, por supuesto, tomaremos algo antes de la carrera pero no ha ido mal y seguro que con la adrenalina de la carrera se me pasará bastante rápido', reconoció Fabio Quartararo.

El piloto francés de Yamaha explicó que la caída fue al frenar un poco más fuerte 'se me ha levantado un poco la rueda trasera y después he perdido la de delante cuando la de detrás ha vuelto a coger y ha sido una caída súper rara'.

'Es bueno saber que mañana por la mañana tendremos bastante cuidado, sobre todo en el 'warm up' y que la carrera al ser a las tres podremos ver las sensaciones que tendremos, pero en general creo que tendremos una temperatura bastante buena y podremos hacer un buen resultado', afirmó Fabio Quartararo. EFE