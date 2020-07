Quartararo dice que 'es mejor no pensar en el título y hacerlo lo mejor'

Madrid, 25 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que consiguió el mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP, dijo que para él por ahora 'es mejor no pensar en el campeonato y simplemente tratar de divertirnos, hacer buenas carreras y hacerlo lo mejor posible', ante la posibilidad de salir de Jerez con 50 puntos de ventaja sobre el actual campeón, el español Marc Márquez.

'Nunca es fácil ponerse a pensar tan pronto en el campeonato, porque solo hemos corrido una carrera y mañana tendremos la segunda y por supuesto que es una ventaja cuando alguien tiene dos ceros, más en un campeonato como este que no tendrá veinte carreras', recuerda Quartararo.

'Pero al final, si miras los resultados del año pasado de Marc, aparte de Austin, lo peor que sacó fue un segundo puesto, así que es mejor no pensar mucho en estos momentos en el campeonato, puede que un día pensemos en el campeonato, aunque todavía no es el momento', señaló el piloto francés.

Quartararo aseguró que él no tuvo demasiados problemas con la temperatura de los neumáticos: 'sinceramente no tuvimos muchos problemas, para nosotros es más en sitios como Malasia, circuitos con rectas largas, con rebufo, y en este caso no tenemos rectas largas'.

'En la última carrera era quinto en la primera vuelta y los neumáticos me iban muy bien, me dan confianza y no voy a pensar mucho en ese tema', recordó el piloto de Yamaha.

En cuanto a la situación de Márquez y la actuación de la Comisión Médica, Fabio Quartararo adujo que 'al final es una decisión de los doctores; si han decidido que es seguro pilotar tras una operación de este tipo, es su trabajo, no soy doctor'.

'Al final hemos visto también correr a Alex y a Cal, y Cal lo ha hecho muy bien en la primera clasificación. Termina siendo una cuestión de sensaciones del piloto, si se siente bien para pilotar, y seguro, puede. Cuando tienes este tipo de operaciones es muy doloroso, y entiendo este tipo de decisiones', explica Quartararo.

Además, Fabio Quartararo no descartó en absoluto a Marc Márquez 'por supuesto que lo es' afirmó, para añadir que 'dos ceros es muy difícil en un campeonato como este, tan corto, pero todos conocemos el potencial de Marc, el año pasado creo que consiguió el récord de puntos en el Mundial en la historia. Nosotros tenemos la oportunidad de pelear por el título, pero seguro que llegará bien a Brno y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, porque por supuesto que es un contendiente por el título'.

Al ser preguntado por si se siente el piloto número uno de Yamaha o lo está peleando con Maverick Viñales fue claro: 'en realidad, no. Está siempre bien tener esta pelea, porque cuando te miras con las Yamaha, ya desde el año pasado, siempre quieres ser la más rápida'.

'Esta es una situación normal, si dijese que no estaría mintiendo, pero no estoy pensando en el año que viene, siempre piensas en el presente, porque al final Maverick es muy rápido y creo que los dos nos empujamos para ir más rápido y esta es la condición perfecta para pelear por buenos resultados', comenta el piloto francés. EFE.