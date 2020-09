Quartararo: 'Ha sido una carrera difícil'

Madrid, 27 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vencedor este domingo del Gran Premio de Cataluña de MotoGP y nuevo líder del Mundial, afirmó que fue 'una carrera difícil'.

'Hice una buena salida, pero me situé cuarto, detrás de Miller, pero cometió un error al inicio y le pude adelantar. Luego nuestro ritmo era muy bueno, pero demasiado alto como para mantener los neumáticos hasta el final y si bien hice dos buenos adelantamientos a Rossi y Morbidelli, en las últimas vueltas rodaba tres segundos más lento y en realidad estaba empujando a tope, pero no tenía más', explicó.

'Es difícil entender por qué las Suzuki eran tan rápidas y nosotros tan lentos en ese momento, pero lo importante hoy era ser rápido en la primera parte de la carrera', señaló el piloto francés.

'Las temperaturas eran bajas en la primera parte de la carrera y no esperaba que el ritmo fuera tan alto, porque tenía buen agarre, pero el problema vino al final y pase a rodar en 1:43, dos vueltas más y hubiera acabado rodando en tiempos de una Moto2', reconoció el nuevo líder del mundial.

'Menos mal que la carrera acabó en la vuelta 24, porque si hubiera durado una más, Mir me habría adelantado', afirmó.

'Después de varias malas carreras, sabe muy bien una victoria aquí', comentó Quartararo, quien recordó: 'En 2020 el momento más bajo fue la carrera de Misano, me caí y fue uno de mis peores momentos del año. Y en el triple de Austria y Brno sólo conseguí 20 puntos, por eso en esos momentos duros he sido capaz de trabajar duro y por eso sabe tan bien volver a estar delante'.

'Hemos visto un campeonato con muchos altibajos en las primeras carreras, donde había diez pilotos en 25 puntos, así que no sabemos que nos puede deparar. No sé cómo responder a esta pregunta, porque es muy pronto para decir que el Mundial va a ser cosa de Mir y mía', aseguró Fabio Quartararo.

'Hablé el jueves con Marc -Márquez-, que estuvo aquí. No me ha hecho falta reivindicarme porque aunque él no hubiera dicho esos comentarios, yo habría empujado de la misma manera y pienso como él, porque esperaba más de mí mismo. Así que creo que lleva toda la razón. Pero las palabras de Marc no han sido una motivación especial', afirmó Quartararo sobre las manifestaciones de Marc Márquez de que esperaba más de él.

Quartararo dijo sobre su estrategia que 'fue difícil, porque tanto Morbidelli como Rossi pusieron un ritmo muy alto al principio'.

'Esperaba que fuese más bajo, porque sabíamos que bajaría al final y que me costarían las últimas vueltas. En cada vuelta sentía cómo caía el neumático y trataba de mantener la distancia con Morbidelli, pero cuando me marcaron que Joan iba segundo a 2 segundos, empujé al máximo, pero sólo pude rodar en 1'43', manifestó.

Sobre el anterior líder del Mundial, Andrea Dovizioso, y uno de sus rivales directos, Maverick Viñales, destacó: 'Maverick ganó la última carrera y Dovizioso, aparte de hoy, ha sido el más constante y ha liderado el campeonato hasta esta carrera. Seguro que son rápido y estarán en la lucha y pienso que tendremos que batirnos con ellos'.

