Quartararo habla de su sanción y 'prefiere' tomárselo 'por lo gracioso'

Sachsenring (Alemania), 17 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP y que en Cataluña fue sancionado con tres segundos por sus problemas con el mono de cuero, volvió a hablar sobre el asunto este jueves y afirmó que fue 'una carrera de lo más extraña'.

'En la curva uno se me abrió completamente el mono, traté de colocármelo en la curva 3 y de repente salió volando el protector del pecho. Hice las últimas tres vueltas con el mono abierto', relató.

'Me impusieron la sanción tres horas más tarde, pero prefiero tomármelo por lo gracioso que estar molesto', recalcó el francés.

Al referirse a la polémica, Fabio Quartararo recordó: 'No es sólo por lo que ocurrió en Barcelona, también por lo que pasó en Mugello con Joan -Mir- y Miguel -Oliveira-, para mí este tipo de sanciones son bastante extrañas porque te sales un par de centímetros en el verde y te quitan una posición'.

'En Barcelona me fui recto y perdí siete décimas, pero si en lugar de eso fuera un segundo no habría perdido posición. ¿Cómo puedes calcular eso? Para mí empieza a ser demasiado porque son cosas que no afectan a la seguridad y la carrera se va convirtiendo en algo demasiado serio, pero yo no trabajo allí y son ellos los que adoptan las decisiones', destacó sobre Dirección de Carrera.

'Para mí es demasiado. Y una cosa más, hablamos de MotoGP, pero si nos fijamos en las últimas vueltas de Moto3, creo que se puede hablar más de problemas de seguridad allí. Ver que todos cortan gas en grupo. Hablamos de las normas, de detalles, de ganar o perder tiempo por los límites de pista. Perdimos un compañero hace unas semanas, y para mí deberían centrarse un poco más en las categorías pequeñas', señaló el líder del mundial de MotoGP.

En cuanto al campeonato y al trazado alemán, Fabio Quartararo destacó: 'Todos los circuitos se nos están dando bien, la moto va bien y éste no es un circuito que me guste mucho, pero hace dos años teníamos buen ritmo, aunque me caí en las primeras vueltas'.

'Tengo muchas ganas de enfrentarme a ello, porque cuando te ocurre algo desagradable en la carrera previa tienes más ganas aún', aseguró el francés.

Ante la llegada de un circuito 'talismán' para Marc Márquez, el líder de Yamaha cree que el piloto de Repsol Honda 'este fin de semana va a estar allí'.

'Es un circuito en el que ha ganado mucho y será un momento importante para él, pero de momento no me estoy fijando en él. Estoy más centrado en entender cosas para mí, pero es un buen circuito para regresar, ganar o subir al podio le daría mucha confianza, así que todos intentarán ponérselo difícil para que no se venga arriba', comentó Quartararo. EFE