Quartararo: 'He hecho todo al revés que en la primera carrera'

Madrid, 4 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Doha de MotoGP, ha reconocido que ha planteado la misma estrategia de carrera que el pasado fin de semana hizo su compañero de equipo, el español Maverick Viñales, pero que ha sido una carrera en la que ha hecho 'todo al revés que en la primera carrera'.

'Hemos salido desde muy lejos; cuando estaba octavo veía que el grupo era un poco raro, veía que para adelante, para atrás, y Maverick estaba detrás de mí, por eso cuando he visto que él intentaba adelantarme, he visto que era el momento de dejar salvar neumáticos y apretar para liderar la carrera', recuerda el segundo vencedor en Losail de MotoGP esta temporada.

'En ese momento me salió todo muy bien, tuve algunos toques, pero ha sido una carrera en la que he hecho todo al revés que en la primera, salvar los neumáticos y jugar muy bien con los mapas; eso es lo que hice fatal en la primera carrera y aquí estamos, con la primera victoria de la temporada', comenta satisfecho Quartararo.

'La moto era la misma que el fin de semana pasado y cuando haces cinco días de test, no es que puedas cambiar mucho la moto en un gran premio, era exactamente la misma moto que el domingo pasado, pero con mucha confianza incluso para adelantar, que es algo que he podido hacer muy bien', destaca Quartararo.

'Cuando estaba octavo. me he dicho que tenía que hacer lo máximo, pero luego me he dicho que a ganar. Cuando estaba sexto, cuarto, tercero y segundo, he visto que iba bien, que la goma estaba muerta pero que todavía podía darle más', explica Quartararo.

'Cuando lo vives una vez, ya es diferente, así que si vuelve a pasar en el futuro lo de ir décimo u octavo sé que puedo ganar la carrera', asegura convencido el piloto francés.

'Sé el potencial que tengo. Me lo tomo de una manera diferente al año pasado, cuando estaba líder en Jerez y allí pensaba ya en el campeonato, pero ahora no pienso en el campeonato, pienso en Portimao, en ver lo que podemos hacer allí', explica el francés.

'El sábado hablaré con el equipo para ver qué podemos hacer y me lo tomaré carrera a carrera, que es lo mejor. Ya llegará el momento donde a lo mejor hay que pensar en el campeonato pero ahora, si queremos ganar, hay que luchar por podios y victorias', afirma el piloto de Yamaha. EFE