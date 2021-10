Quartararo no piensa en el título y ve la prueba como una 'carrera normal'

Misano Adriático (Italia), 21 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo de MotoGP en Misano Adriático aunque aclaró que no está pendiente de eso por lo que afronta la prueba como 'una carrera normal'.

'En el campeonato, nos lo tenemos que tomar como una carrera normal, sabiendo que el domingo puede pasar una cosa especial, pero primero tocan viernes y sábado y tenemos que plantearlos como desde el principio del año', insiste Quartararo, para recalcar que 'veremos el domingo qué cantidad de riesgo tomamos, pero de momento viernes y sábado normal y a partir de ahí veremos'.

'Nunca he estado en esta situación y creo que el año pasado aprendí mucho, no sobre cómo pelear un campeonato, porque no tuve la opción, pero sí que aprendí a ser líder de MotoGP durante muchas carreras y lo importante de ese aprendizaje, y ahora me resulta mucho más fácil estar en esta situación, pero por ahora es una carrera normal y ya veremos cuánto me arriesgo el domingo', insiste al respecto el piloto francés de Yamaha.

En cuanto al calendario de la próxima temporada dijo sentir que 'va a estar muy bien, a mí me encanta ir a diferentes sitios ya que es raro venir siempre a los mismos circuitos, pero con esto del Covid es muy difícil ir a sitios fuera de Europa'.

'Para mi estará muy bien y será un buen paso hacia la normalidad ya que también tengo ganas de ir a Indonesia, un circuito que tiene muy buena pinta, parece rápido. Eso sí, espero que el calendario no cambie como ha pasado estos años', señaló Quartararo.

Pero, en la misma línea de Marc Márquez, el líder del mundial de MotoGP señaló que 'la exclusividad no va a cambiar, pero creo, como dice Marc, que por encima de 21 o 22 grandes premios, empieza a ser demasiado y si tenemos que ir a más sitios mejor cambiar circuitos, porque serían demasiadas carreras'.

Y, en cuanto a la sanción a Deniz Öncü, reconoció que 'este año ha sido duro para el motociclismo, hemos perdido a tres chavales en las categorías pequeñas y, por supuesto, la última caída fue muy fuerte; no ha sido a propósito, pero están haciendo estas cosas desde el principio'.

'Hay que cambiar algo, eso es evidente; es una pena para Öncü por tener que cumplir esta sanción tan fuerte, pero espero que haya muchas más como ésta para otros pilotos para que sirva para parar este tipo de cosas. Lo bueno es que tras lo que vivimos en Austin, todo el mundo está bien', explica Quartararo. EFE

