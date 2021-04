Quartararo, 'pole', dice que 'el sabor no es el mismo, pero era importante'

Madrid, 17 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Portugal, en el circuito de Portimao, reconoció que 'el sabor de esta 'pole' no es el mismo que el de otras, pero lo importante era comenzar en la primera fila'.

'Lo más importante era el ritmo con neumático usado y ha estado bien, me siento muy satisfecho con el ritmo y el trabajo del equipo', recalcó el piloto francés.

En algo tan decisivo como los neumáticos Fabio Quartararo señaló: 'Cada día va cambiando -su rendimiento- y esta tarde han cambiado mucho con respecto a la mañana, funcionan los dos, pero ahora mismo me inclino más por el medio y mañana veremos si probamos el duro. Me siendo confiado y tanto el intermedio como el duro son buenas opciones para la carrera'.

Sobre los numerosos percances ocurridos en los entrenamientos, Fabio Quartararo los atribuyó a que 'hay algunas zonas de la pista donde hay baches'.

'Para mí la última curva es un poco peligrosa, aunque te acostumbras. Es un circuito rápido, con muchas subidas y bajadas, y es fácil cometer errores y vas aprendiendo durante el fin de semana; todo el mundo empuja al límite y por eso estamos viendo tantas caídas', añadió.

Quartararo recordó su error en la curva siete: 'En la Q2 empujamos a tope y en la curva siete me fui un poco largo y aun así abrí un poco el gas y se me cerró de delante. Y también en la última curva, que tuve que contener la respiración y aguanté, aunque por suerte pude irme un poco largo'.

El piloto francés explicó sobre la Yamaha de este año que 'es mucho más exigente que la del año pasado y que hace dos años'. 'Cuando escucho que la Yamaha es fácil, pienso 'vale, la del año pasado quizás sí fuera algo más sencilla, pero no la actual' y nuestro trabajo fuera de las carreras es estar en forma para una situación tan extrema como pilotar una MotoGP'.

'En Catar tenía cierta ansiedad por ver cómo se comportaría la moto en Portimao, porque sabíamos que allí se comportaba bien, pero en este circuito no', destacó.

'Por suerte, aquí me estoy sintiendo muy cómodo y hacía mucho tiempo que no me sentía así sobre la moto. Para mí la gran diferencia tiene que ver con el comportamiento de la moto', continuó el piloto de Yamaha.

'El año pasado, cuando girábamos, la moto se abría demasiado y no sabía si me iba a caer o no, este año tenemos mejores sensaciones con el tren delantero y eso me permitió adelantar en Catar, aunque más que la pole, lo que más satisfecho me ha dejado hoy es las sensaciones del FP3 y FP4', afirmó Quartararo. EFE