Quartararo: 'Realmente, no sé qué ha pasado

Montmeló (Barcelona), 6 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que peleó por la victoria en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, aseguró, sobre el incidente que protagonizó al abrirse la cremallera de su mono de cuero, que no pude explicar 'qué ha pasado'.

'Realmente, no sé qué ha pasado. Tenía el mono completamente abierto en la primera curva, a cinco o seis vueltas para el final, y he intentado ponérmelo bien otra vez, pero no podía hacerlo y ha sido difícil pilotar así, pero por desgracia ha pasado', dijo el piloto francés.

'Alpinestars está mirando cómo es posible, porque al final de la carrera se podía cerrar otra vez, pero las cosas son así, no ha sido nuestro día, aunque puedo estar contento de esta cuarta posición, bueno, tercera, aunque me hayan bajado al cuarto', señaló Quartararo, que se vio penalizado con la pérdida de tres segundos por no ceder la posición entre las curvas 1 y 2 al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).

De una posible sanción por esa situación, Fabio Quartararo fue claro y recordó: 'Ya he tenido una sanción hoy con la que no estoy de acuerdo pues me han puesto tres segundos y he bajado del tercer puesto al cuarto'.

'Creo que esta sanción ya es suficiente. Al final la carrera ha terminado, todo el mundo está bien, no creo que haga falta hablar más de esto porque la carrera ya ha terminado, no tiene sentido hablar más de estas posibilidades, añadió.

'Estaba conservando los neumáticos aunque, sinceramente, en la parte izquierda Miguel era muy fuerte y no tenía las sensaciones de esta mañana con el duro, o las que he tenido a lo largo de todo el fin de semana', comentó.

'Creo que todas las Yamaha hemos tenido este problema porque para mí Franco era uno de los grandes rivales en la pelea por la victoria y ha terminado muy lejos', aseguró el francés, y subrayó que no tuvo 'las mejores sensaciones con el neumático trasero y parece que Maverick tampoco. Ha sido una sensación extraña pero con todo lo que ha pasado hoy el cuarto está bastante bien'.

Sobre los problemas con el mono de cuero, Fabio Quartararo manifestó: ''Alpinestars' -su suministrador del mono de cuero- ya está comprobando qué ha pasado, pues no sé por qué estaba abierto, he intentado cerrarlo, es lo único que puedo decir, no puedo aclarar más porque esto es lo que he sentido y lo que he intentado hacer'.

'Cuando estaba en carrera pensaba simplemente en correr de manera normal porque no era fácil correr así con el mono abierto, al final de la recta el cuerpo se iba para atrás. No ha sido fácil, pero tampoco pensaba en mucho más que en seguir manteniendo las opciones de podio vivas y luego he tenido una sanción que no veo clara, pero así son las reglas', señaló.

'Creo que hay una imagen del final de carrera en la que se ve que todo está abajo -la cremallera- y cuando está así necesitas estirar el cuerpo para poder cerrarlo. No se ha roto, sino que se ha bajado la cremallera', añdió Quartararo. EFE