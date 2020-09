Quartararo reconoce que el circuito de Misano le cuesta

Madrid, 12 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercero en los entrenamientos para el Gran Premio de San Marino de MotoGP, ha reconocido que no sabe muy bien por qué, pero que 'en esta pista en concreto nos cuesta mucho'.

'Sólo me pasa en Misano, es súper raro, pues el año pasado hizo la 'pole' igual Maverick, con más de dos décimas, y este año ha ido todavía más rápido', afirma el francés.

'Por la mañana hemos tenido unas sensaciones que estaban bien, estábamos entre el compuesto intermedio y el duro y esta tarde era la dura, pero las sensaciones fueron raras y no lo tuvimos tan claro como el año pasado, pero lo más importante es que la carrera al final es mañana y tenemos que estar preparados para luchar y mejorar en las salidas pues han sido bastante desastre las que hemos hecho hasta este fin de semana', comenta sincero el piloto de Yamaha y AMV.

Quartararo reconoce que no termina de hacer bien las salidas pues necesita 'hacerlas de la manera buena pero no he encontrado la forma justa de hacerlo y por eso tenemos que mejorar un poco la técnica, pero lo mejor y lo más importantes es el ritmo que tenemos'.

El piloto francés aclaró que el dispositivo de salida 'no tiene nada que ver con esto, es más con el juego del embrague y el acelerador, ya que el dispositivo -holeshot- funciona bastante bien para hacer las salidas'.

Y, en lo que se refiere a los rivales para la primera carrera en tierras italianas, Fabio Quartararo citó 'las cuatro Yamaha están para luchar delante, Franco, Maverick o Valentino, que sabemos que el domingo aquí se sabe todos los 'truquillos', así que será bonito luchar con las mismas motos, entre comillas, está muy bien, ya que nos cuesta mucho adelantar a las Ducati y creo que con la Yamaha será más equilibrado'.

Por último, el piloto francés aseguró que sigue sin pensar en el campeonato pues sólo piensa en 'hacerlo lo mejor posible mañana y si hay que pensar en el campeonato será más adelante ya que en este momento no hay que pensar en nada más que no sea luchar por la victoria'. EFE