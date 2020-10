Quartararo reconoce que 'fue un gran momento ganar en Barcelona'

Madrid, 8 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP reconoce que para él 'fue un gran momento conseguir ganar en Barcelona, ha sido la victoria más importante de este año porque hemos pasado por algunos momentos complicados en Misano, en Austria, en Brno'.

'Estuvo muy bien volver a lo más alto en un circuito que me gusta mucho como el de Barcelona y ahora estamos en casa. El año pasado fue muy positivo si bien el resultado no fue del todo bueno aunque demostramos en carrera que nuestro ritmo era bastante bueno porque teníamos potencial para pelear por el podio', recuerda Quartararo.

'Espero tener esas sensaciones y estoy muy confiado y el tiempo no parece que vaya a ser tan malo, así que estoy contento y con confianza', asegura el líder del mundial.

Quartararo fue uno de los pilotos que no estuvo en Portimao y reconoció que no fue 'primero de todo fue para evitar cualquier posibilidad de lesión, me parecía un poco arriesgado hacer esta prueba sólo dos días antes de encarar tres carreras seguidas'.

'Estuve allí hace unos años y por suerte tendremos en el gran premio unos FP1 y FP2 más largos, así que por eso no fui a Portimao. También porque la moto era distinta', reconoce el francés.

Y, sobre la posibilidad de que al final de la temporada haya 'órdenes de equipo', Fabio Quartararo aseguró que 'para mí no habrá órdenes en este momento, estoy completamente concentrado en esta carrera y es mejor no tener estas cosas en mente'.

'Y mi compañero de equipo necesita pelear por la victoria, no estamos en la última carrera. Por supuesto que si en el último momento, en la última carrera, necesitamos hacer algo, habrá órdenes de equipo', reconoce Quartararo.

'Si la situación fuese a la inversa, que Franco estuviese luchando por la victoria en el campeonato en esa última carrera, por supuesto que le ayudaría. Pero por ahora no hay órdenes de equipo y esta es la mejor manera de luchar por un título', recalca el piloto francés. EFE