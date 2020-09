Quartararo reconoce que le cuesta creer que sigue líder del mundial

Madrid, 10 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha reconocido en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de San Marino de MotoGP que le cuesta creer que 'después de tres malas carreras siga siendo líder del campeonato'.

'Es algo un poco de locos, pero bueno, estoy muy satisfecho de estar aquí en Misano pues el año pasado fue muy positivo e hicimos los test y todo funcionó muy bien, con muy buen ritmo y peleando por la victoria hasta el final. Veremos qué tal se nos da ahora', continuó el piloto francés.

'Siento confianza, porque éste es un circuito que me gusta muchísimo y en el que me siento cómodo. Ya veremos qué depara la carrera, pero voy a dar el máximo para pelear por el podio y la victoria', aseguró el piloto de Yamaha y AMV.

Quartararo recordó que 'en Austria tuvimos muchas dificultades, pero ya veremos si tenemos esos problemas aquí pues sabemos que Misano es un circuito que le va mejor a la Yamaha que el de Austria y habrá que adaptarse rápidamente para ver la manera correcta de pilotar y evitar todos estos problemas'.

'Tenemos que introducir algunos cambios a nivel electrónico, pero ya veremos qué podemos hacer pues me siento confiado, porque este circuito me gusta mucho y el año pasado se me dio muy bien', afirma Quartararo.

Y, también al referirse al problema de los frenos de Maverick Viñales, Fabio Quartararo comentó que 'Spielberg es un circuito en el que hay mucha frenada muy fuerte. Está la curva 1, la 3, la 4; además, la temperatura de los frenos era muy alta pero, en términos generales, creo que sufrimos más en Tailandia y en Motegi. Aquí, en Misano, volveremos a la normalidad, creo, y el problema de frenada quedará resuelto en este circuito'.

Como Valentino Rossi, al referirse al hecho de que Jorge Lorenzo no haya rodado como piloto probador en este trazado, el piloto de Yamaha y AMV fue sincero al exclamar que 'yo me hago la misma pregunta, la verdad. No lo sé, honestamente'.

'Es cierto que no lo entendemos. Sabemos que en el pasado la capacidad de Jorge con la Yamaha era muy buena y no sé por qué verdaderamente no está pilotando. Hizo 20 vueltas en Sepang y ya está, y yo creo que un piloto probador debe rodar', continuó al respecto el piloto francés.

'Viendo que estaban aquí los probadores en junio y que él no estaba pues bueno, no es una gran ventaja, pero sí que está muy bien contar con comentarios acerca del rendimiento de la moto en este nuevo asfalto', reconoció Quartararo.

Y, como el resto, al referirse al positivo de Jorge Martín, el francés aclaró que él duerme en el circuito 'y no salimos durante el fin de semana de carreras. La verdad es que me lo tomo muy en serio y tenemos que tener mucho cuidado en este momento, porque puede haber mucho peligro tanto en aras de nuestra propia seguridad como de los demás, por eso no vamos a asumir ningún riesgo'. EFE