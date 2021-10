Quartararo reconoce que 'no es la forma' en la que le gusta ganar

Misano Adriático (Italia), 24 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se proclamó campeón del mundo de MotoGP en uno de sus peores fines de semana gracias a la caída de su contrincante, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, motivo por el que afirmó que 'no es la forma' en la que le hubiese gustado ganar el campeonato, pero que es campeón y se siente 'súper contento'.

'La verdad que ya he perdido un poquito de voz y he llorado un montón, he gritado y me siento maravilloso, porque cuando he cruzado la línea de meta me han venido los recuerdos malos que he pasado y proclamarme campeón de MotoGP es algo que no podía esperar cuando solo hace unos pocos años estaba sufriendo mucho', recuerda el piloto francés de Yamaha.

'Nunca me había clasificado tan mal, decimoquinto, en la carrera más importante de mi vida y si bien escogimos buenos neumáticos, el duro habría sido mejor para nosotros, pero estoy contento con cómo ha ido la carrera, aunque no hubiera ganado el campeonato estoy muy contento por esta carrera. El campeonato es algo extra', explica Quartararo sobre la estrategia empleada.

'El año pasado luchamos para tener la moto de fábrica, pero por culpa de la covid-19, la moto era peor que la de 2019 y este año me he sentido mejor con el tren delantero y es lo que ha hecho que pueda ganar este año', señala Quartararo.

'Tenemos que mejorar la potencia, pero las sensaciones que tenía en la frenada a la hora de realizar los adelantamientos han sido mucho este año. Es cierto que nos queda todavía que mejorar, pero me sentía fundido con la moto. Estoy disfrutando pilotando', afirma.

'La constancia ha sido la clave, hemos finalizado todas las carreras, puntuando en todas, incluso en Jerez con el problema en el brazo y creo que en 2021 ha sido lo mismo que en 2019, pero más rápido', reconoció el campeón francés.

Para Fabio Quartararo, el momento más importante de la temporada ha sido 'Mugello, porque Bagnaia era súper rápido' y tuvo una batalla con Zarco que ganó.'Esr fue un momento clave, porque recobré mucha confianza'.

'Y el momento más difícil para mí fueron 2016 y 2017 y un momento que me ayudó a despertar fue Argentina, cuando me clasifiqué vigésimo octavo, estaba al lado del coche de seguridad y ese momento fue un punto de inflexión para mí y el momento en el que dije 'despierta', pero es que mi estilo de pilotaje no funcionaba en Moto2, hablé con mi equipo, les dije que iba a cambiar y que necesitaría tiempo, y a partir de ese momento finalizamos todas las carreras entre los diez primeros y dimos un paso adelante', narró.

Quartararo dijo no saber si la Yamaha era la mejor moto pues no ha probado las demás 'pero si nos fijamos en los comentarios del resto de los pilotos parece que no, pero a mí me está funcionando bastante bien; somos campeones del mundo juntos y podemos estar contentos'.

'Me siento muy bien con la moto, tengo dificultades en algunas áreas y a veces me cuesta adelantar, pero con un poquito más de potencia podríamos tener la mejor moto sin duda', asegura convencido Quartararo.

'El año pasado en Valencia estaba muy irritado porque tenía muchos problemas en todas partes y me he dado cuenta de que esa actitud no vale de nada y cuando estás enfadado, es cuando peor puedes expresar tus problemas y lo que le pasa a la moto y este año, por ejemplo en Assen, Viñales era medio segundo más rápido que yo en entrenamientos pero mantuve la calma y pude ganar la carrera', recordó el piloto de Yamaha.

Con el título en el bolsillo, Fabio Quartararo reconoce haber tenido que renunciar a 'muchas cosas'; 'He tenido que renunciar a muchas cosas sobre todo con mis padres y cuando era pequeño mi padre trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana íbamos a entrenar'.

'Mi madre se quedaba sola en casa y, cuando volvía, entrenaba con mi hermano, porque estaba un poco gordo y en un momento vi que tenía que dejar de comer hamburguesas del McDonalds', continuó.

'Cuando tenía 13 años me trasladé a España sin mi familia y no tuve una infancia normal, por eso ha resultado más difícil, pero en realidad, cuando eres más pequeño, te hace gracia no estar con tu familia porque te sientes mayor, pero ahora resulta duro. No he tenido una infancia normal pero sí me fijo en a dónde he llegado y la doy por buena. He madurado muy rápido pero no fue fácil', dijo.

Quartararo es el primer campeón francés de la categoría y por ello dijo sentirse 'genial'. 'Dos horas después de la carrera, aún me emociono cuando veo el casco especial, la pizarra y recuerdo todo lo que hemos logrado. Solo tengo 22 años y ya soy campeón del mundo'. EFE

