Quartararo reconoce que pensó 'en el campeonato por primera vez'

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que al final concluyó séptimo el Gran Premio de Austria de MotoGP, reconoció tras la carrera que 'es la primera vez en este año' en la que ha 'pensado un poco' en el campeonato, si es 'sincero'.

'Arriesgaba mucho y no quería sufrir una caída estúpida pues casi me caigo en la curva uno, cuando Marc se ha caído, se puede ver en la televisión que casi le toco, y sí, era el momento de pensar un poco en el campeonato, llegamos con 34 puntos de ventaja a este circuito, salimos con 47, así que hemos aumentado la ventaja que es algo que no esperábamos', señala el piloto francés.

'Creo que nuestra situación es bastante buena en el campeonato así que quiero seguir en esta línea', recalcó.

'En la salida de la uno aceleraba mucho mejor que Pecco, mi salida era perfecta, y a Pecco le costaba un poco en esta curva, y d después le podía ir cogiendo un poco, aunque al final se me escapaba', recuerda el líder del mundial.

'Si miras la salida de la curva tres, Pecco era mucho más rápido en la recta y ha sido duro estar con ellos, en los dos primeros sectores se me iban pero luego en el tres y el cuatro les cogía. La moto ha mejorado un poco en velocidad punta y digamos que esa mejora en la salida de la curva uno ayudó para mantenerme ahí', explicó Fabio Quartararo.

'Cuando estaba lloviendo e íbamos con neumáticos de seco no estaba pensando en el campeonato, no tenía miedo de cometer un error, eso me ha gustado, sólo que las últimas vueltas fueron malas para nosotros, pero estoy contento de cómo he pilotado porque he sido capaz de pelear por la victoria en seco y eso es algo increíble para nosotros aquí. Tengo muchas ganas de llegar a otro circuito', destacó el líder del campeonato.

'Cada vez que me subo a la moto siento que necesito mejorar e ir más rápido, y no sólo mirar a la clasificación y pensar en los demás, pero ahora vamos a Silverstone, un sitio donde creo que puedo ir muy rápido y sólo espero que haga buen tiempo porque podemos hacer un gran resultado allí', comentó Quartararo. EFE

