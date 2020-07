Quartararo reconoce que 'será difícil escaparse'

Madrid, 18 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de España de MotoGP, ha señalado al término de la jornada que 'mirando el ritmo de Marc, parece difícil escaparse, porque él parece más rápido que nosotros'.

'Lo más importante será hacer una buena salida y unas buenas primeras vueltas, y a partir de ahí ver cómo podemos gestionar la carrera, pero escaparse de Marc será difícil, ya que sobre el papel él es más rápido y nuestra moto no es de las mejores en cuanto a velocidad punta, por lo que nos viene bien que el grupo sea lo más pequeño posible', explicó 'El Diablo'.

'Esta mañana hemos intentado el 'time-attack', tenía buenas sensaciones y no esperaba tanta adherencia por la tarde, veremos mañana, pero me he sentido muy bien', recalca Quartararo.

El piloto de Yamaha dijo que 'la estrategia aún no está planeada pero creo que vamos por un buen camino ya que hacía mucho que no me subía a la moto y con la M1 de 2020 sólo había hecho test en Sepang y Qatar'.

'El potencial de esta moto es muy bueno, pero aún no logramos alcanzar el mismo potencial que con la moto del año pasado y por eso tenemos que dar más vueltas y hacer más entrenamientos, estamos sólo en la primera carrera de la temporada', recuerda el francés.

'La velocidad punta y potencia de nuestra moto no son las mejores, como se puede ver, pero tenemos otros puntos positivos; la moto gira muy bien y también la puedo parar bien y creo que es clave gestionar los neumáticos; hoy hemos dado 25 vueltas al neumático y no me sentía nada mal', explica Fabio Quartararo.

'Mañana será la primera carrera con la moto de 2020, el potencial es bueno y tengo buenas sensaciones y el ritmo no es malo. Será divertido. Después de tanto tiempo desde Valencia, lo más importante será divertirse, hacer una buena salida y buenas primeras vueltas, y cruzar los dedos para ser lo más rápido posible', dijo. EFE