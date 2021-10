Quartararo reconoce sentirse 'decepcionado'

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), decimoquinto al final, tras anularse nuevamente su mejor vuelta rápida durante la primera clasificación para el Gran Premio de la Emilia Romaña, reconoció estar 'decepcionado pero guardé todo dentro'.

'Cuando estaba en los cuartos libres y vi a Lecuona y Bagnaia que estaban tercero y cuarto, y tanto Iker como Bagnaia estaban en la Q1, ya pensé que iba a ser duro y al final terminé tercero en la Q1; no diré que era lo que esperábamos, porque tuvimos algunas problemas y no asumí los riesgos suficientes en los dos últimos sectores, pero es algo que puedo entender', explica el francés de su jornada.

'Incluso aunque está en un lado subconsciente de mi pensamiento, no iba a tomar ningún riesgo con esos parches de humedad y es por eso que tampoco me ha decepcionado tanto el resultado, pero claro que lo estoy, porque Bagnaia sale primero y yo decimoquinto, pero es así', recalcó Quartararo

'En el FP3 he intentado todo para pasar directamente a la Q2 y al final no me he quedado lejos, sólo a unas tres décimas, por lo que ha habido una mejora muy grande en agua, pero esta tarde las condiciones estaban exactamente como odio y he dado el máximo', reconoció el líder del mundial.

'El decimotercero era el mejor resultado que podía conseguir al quedarme en la primera clasificación, así que veremos qué neumáticos usamos el domingo en carrera, porque esta vez he usado el blando delantero y el blando trasero, dos neumáticos que no me gustan mucho, pero que en estas condiciones eran neumáticos que necesitaba usar, si bien el domingo empezaremos con diferentes neumáticos', explicó el piloto de Yamaha, que cuenta con opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en Italia.

'Para mí es una situación difícil y para ser honesto, no estoy pensando mucho en el campeonato, porque él está primero y yo decimoquinto y él también tiene presión, no sólo yo. Él también tiene la presión de hacerlo bien y puede cometer un error, algo que no le deseo. Veremos, pero mi sensación es que si todo va bien, lucharemos por ello en Portimao', señaló Fabio Quartararo.

'Si hacemos una buena salida, creo que podemos acabar en una posición bastante buena pues delante de nosotros tenemos a pilotos que son rápidos, pero en la carrera anterior muchos no tenían mucho ritmo y nosotros sabemos el potencial que tenemos en este circuito y es para pelear por el podio', aseguró sin dudar Quartararo. EFE

