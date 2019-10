Quartararo reconoce un error suyo en la caída

Phillip Island (Australia), 25 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) reconoció haber cometido un error en la fuerte caída que protagonizó durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island y que le obligó a descansar el resto de la jornada.

'No tengo mucha experiencia en condiciones de agua, pero estaba rodando bastante bien, pero he cometido un error, aunque más bien se puede decir que ha sido un aprendizaje de cómo hay que gestionar los mapas electrónicos en el agua', dijo Quartararo, quien argumentó que 'se estaba secando el asfalto y la adherencia no era muy alta y, como he dicho, es experiencia'.

El piloto francés reconoció tener 'mucho dolor en el pie'. 'Tendremos que ir al centro médico para probar todo. Una pena no poder rodar hoy por la tarde en los segundos libres, pero al mismo tiempo estoy muy contento de no haberme roto nada'.

Y, al referirse a su percance, Fabio Quartararo comentó que había perdido la rueda delantera. 'Después he recuperado la adherencia de golpe y me ha sacado la moto por arriba'.

'He tenido suerte porque después del fuerte impacto en mi tobillo, no me he roto nada y también de que la moto no me golpeó en la caída, ya que sólo toqué la mano con el carenado, pero ha sido una caída fea, aunque estoy contento porque mi condición física podría ser peor', manifestó Quartararo.

Sobre sus caídas de la presente temporada, en la que sólo ha protagonizado cinco percances, Fabio Quartararo dijo no haber tenido muchos con la Yamaha 'pero seguro que ésta, con la de Silverstone, han sido las más duras y las que me han dolido más'. EFE