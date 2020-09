Quartararo satisfecho de 'volver a estar delante'

Madrid, 11 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos en la primera jornada de pruebas libres del Gran Premio de San Marino de MotoGP, se mostró muy satisfecho del resultado y 'muy contento por estar de vuelta delante, y no sólo porque tenemos una vuelta muy rápida, también porque el ritmo ha sido muy bueno'.

'Después de tres carreras muy difíciles uno se siente bien por estar arriba después del primer día puesto que llegamos a una pista que me gusta mucho y para la Yamaha también es buena, así que súper contento, y todavía tenemos faena para mañana para mejorar algunos detalles', explicó el piloto de Yamaha.

'Somos rápidos y lo sabíamos, pero cuántos más test hagamos, mejor. Lo hemos visto con KTM en Austria y Brno, aunque no es fácil porque no tenemos la mejor moto, pero es una moto muy buena, todavía no puedo decir que tenga exactamente las mismas sensaciones que tenía en Jerez, porque hay algún problema que tenemos que resolver, pero la situación no es mala', asegura el piloto de AMV.

Al referirse a los frenos, Fabio Quartararo aclaró que 'no hay ningún problema; creo que estoy utilizando las pinzas Brembo de 2021, pero honestamente no estoy seguro, pero como decía Viñales, hay que adaptarse a las nuevas pinzas porque las anteriores eran más precisas, pero lo más importante es que los frenos funcionan'.

Quartararo reconoció que 'quería terminar primero porque hacía ya mucho que no lideraba una sesión, pero lo importante es el ritmo y he hecho 25 vueltas con el neumático trasero y he probado goma dura delante durante la segunda sesión, que es un poco más crítica a la hora de calentarla, pero la sensación ha sido buena'.

'No he perdido la confianza en Yamaha, porque sé que ellos están trabajando muy duro y sabemos que iremos un poco mejor en Misano 1 y 2, y mientras esperamos alguna novedad para Barcelona, aunque no serán piezas nuevas, serán cosas que ya probamos y con las que tendremos que dar un paso atrás', reconoció el piloto francés.

Y al referirse a sus rivales para el fin de semana no dudó al asegurar que 'por supuesto Maverick es el principal, va a estar muy fuerte este fin de semana, pero parece que está utilizando una combinación diferente de neumáticos a la nuestra, tanto delante como detrás, por lo que es bueno comprobar que nuestra moto admite diferentes neumáticos para diferentes estilos de pilotaje y que funcionen bien'. EFE