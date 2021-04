Quartararo satisfecho, reconoce que ha tenido 'un ritmo que no esperaba'

Madrid, 18 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se mostró satisfecho por haber obtenido su segunda victoria de la temporada, que además le otorga el liderato en la provisional del mundial de MotoGP, si bien ha reconocido que ha tenido 'un ritmo que no esperaba'.

'He tenido un ritmo que no me esperaba y he empujado al máximo pues sabía que el consumo de los neumáticos aquí nos sería favorable y que podía empujar como en Moto2, desde el principio hasta el final, con todos los mapas del motor', explicó Quartararo.

'Creo que nunca había empujado así de fuerte y así de al límite y encima con la presión de Rins por detrás, que lo hizo muy difícil, pero ha merecido la pena empujar así porque ha sido una carrera increíble', ha señalado el piloto francés.

No obstante Fabio Quartararo se lamentó de la salida y eso que no fue nada mala pero reconoció que era 'una lástima porque sí que he salido bien, la salida era buena, pero los demás hacen la salida mejor y la verdad es que no me puedo quejar porque la moto va muy bien y no es un problema de técnica, es más por una pequeña cosa que nos puede hacer ganar muchísimo'.

Quartararo explicó que desde el año pasado 'ha cambiado más el 'coco' que la moto, aunque la moto es ahora mucho mejor, eso es seguro; las sensaciones con la Yamaha son muy buenas y los ingenieros han hecho un gran trabajo, aunque creo que el buen trabajo es más dentro de la cabeza'.

'El año pasado estaba pensando que tenía la oportunidad de ganar el campeonato, me había caído en Valencia dos veces y llegué a Portimao con la mente en negativo, y creo que el setenta por ciento es la mente y el 30 por ciento la moto. He aprendido mucho y se ve que estamos haciendo un trabajo muy bueno', reconoció tras su triunfo el francés Fabio Quartararo. EFE