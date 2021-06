Quartararo: 'Teníamos ritmo, pero no para ganar'

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 20 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercero este domingo en el podio del Gran Premio de Alemania, afirmó que para él fue 'un gran día', pero 'no para luchar por ganar'.

'Por la mañana ya había notado un punto débil en el segundo parcial, donde sabía que iba a sufrir, en la curva 6 y 7, en las que iba muy lento, y luego en otras partes del circuito íbamos mejor, por lo que tenía clara la estrategia, tenía buen ritmo, pero no para luchar por la victoria, así que el objetivo era acabar por delante de las Ducati y por eso tuvimos más dificultades que en otras carreras', reconoció el líder del Mundial.

'La primera curva me fue mal aunque hice bien la salida, pero luego no la primera curva y es algo que tengo que analizar con el equipo porque siempre fallo ahí. Sabía que cuando Miguel se puso segundo, se iban a escapar, así que fui detrás de Jack tratando de conservar neumáticos', explicó Quartararo, que ahora es más líder del Mundial en la tabla de puntos.

'Es importante, pero creo que tengo un gran ejemplo para esto ya que recuerdo a Marc en Tailandia, que solo necesitaba terminar por delante de Dovizioso para ganar el campeonato, y se fajó conmigo hasta la última curva', recordó el francés.

'Creo que esa es la actitud, afrontar cada carrera para ganar y estoy contento por haber aumentado la distancia, pero voy a Assen con la intención de ganar, no mirando la clasificación, porque aún no estamos ni en el ecuador del campeonato y hay que estar centrado en cada carrera', aseguró el piloto de Yamaha.

Quartararo dijo no saber los problemas de su compañero de equipo, Maverick Viñales, que fue último, si bien dijo: 'Es cierto que este fin de semana las sensaciones han sido distintas porque con el tren delantero tenía sensaciones extrañas y creo que ellos están probando mucho, pero yo prefiero centrarme en los pilotos de delante y no sólo en las Yamaha'.

'Maverick ha sido súper rápido este año, ganó en Qatar y estará de nuevo en Assen, pero ha sido un fin de semana difícil para él', reconoció Quartararo.

De Marc Márquez, señaló: 'Hoy me he sentido feliz por él y también porque le ha quitado puntos a Oliveira, que no está tan lejos. Él ha dicho que en Assen volverá a tener dificultades, a lo mejor, pero a lo mejor también hay lluvia o encuentra algo más'.

'Aquí había menos curvas a derechas y es un circuito menos físico y le llevará más o menos tiempo, pero estamos seguros de que volverá', recalcó el líder del Mundial, quien recordó: 'Barcelona fue un fin de semana complicado para mí con las dos sanciones'.

'Fue un poco extraño. Ya solo el test del lunes era importante, y ahora estar aquí en el podio es muy positivo ya que nuestra constancia es mejor que la temporada pasada', afirmó Quartararo. EFE