Quartararo, triunfo en 'honor de Jason y su familia'

Scarperia (Italia), 30 may (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió su tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Italia de MotoGP que dijo iba 'en honor de Jason -Dupasquier- y su familia'.

'Ha sido duro, porque cuando estás en el minuto de silencio te embargan las emociones y es difícil mantener la concentración', afirmó Quartararo, quien sobre la carrera explicó: 'El dispositivo de salida ha funcionado bien y quería llegar primero a la primera curva, pero me adelantó Bagnaia y luego me llevó dos vueltas ponerme otra vez delante y empujar a tope'.

'Sabía que el neumático trasero iba a tener mucho desgaste', señaló el piloto de Yamaha, quien sobre la caída de Bagnaia recordó:'El viento nos impulsaba fuera porque soplaba muy fuerte y en la Safety Commission ya apuntamos que el arcén exterior está un poco por debajo de la línea y cuando quieres volver la rueda te hace un extraño y creo que ahí fue donde perdió la moto. Se fue un poco largo por el viento y cometió un error'.

Al referirse a sus victorias, Fabio Quartararo ha señalado: 'Cuando ganas las dos primeras carreras te sientes distinto y yo nunca había liderado un campeonato al margen del FIM CEV, pero esto es MotoGP, de repente era muy irregular, me caía y estaba detrás, pero este año he ganado en madurez como piloto y como persona y eso me ayuda a mi trabajo en los Grandes Premios'.

Una vez más, sobre la muerte de Jason Dupasquier, el piloto francés aseguró: 'No hay ninguna preparación posible ante algo así, te pones el casco, sales ahí y tratas de olvidarlo, pero inevitablemente cuando llegas a la curva nueve se te pasa por la cabeza. Pero cuando tienes una misión, que es ganar, y paso a paso te va desapareciendo de la mente'.

'Es verdad que cuando estaba en cabeza, con margen por detrás, se me pasaron muchas cosas por la cabeza y una de ellas era Jason. Nunca le he llegado a conocer pero en cualquier caso era un chaval de 19 años y siempre es un palo perder a uno de nuestros pilotos. Todos sabemos el riesgo que corremos pero estos momentos son muy duros', comentó afectado el líder del mundial.

Fabio Quartararo no dudó en disputar el gran premio. 'Hay que respetar al equipo, a la familia y a Jason; es un momento duro para nosotros, pero es nuestra muestra de respeto para el fallecido. No es fácil, pero esperamos no tener que vivir más momentos así'.

En el aspecto técnico, Quartararo se mostró contento al afirmar que 'ahora mismo' tienen 'un paquete muy completo en Yamaha'.

'La velocidad punta no es la mejor, pero en dos circuitos de velocidad como Qatar o Mugello, hemos ganado nosotros, lo que nos ha faltado era el 'holeshot' -dispositivo de salida en el tren delantero-, porque nuestras salidas eran horribles y han mejorado mucho', continúa el francés sobre su nuevo dispositivo, del que dice que 'funciona muy bien, pero estaba un poco asustado por que la posición de la moto es alta y llega muy baja en la frenada y te asustas'.

'A una vuelta la velocidad punta no es tan importante y a nivel de carrera he recobrado la confianza, porque somos capaces de gestionarla sin tener esa velocidad de las Ducati', aseguró.

'Este año he recuperado esas buenas sensaciones y ahora sé dónde están los límites del tren delantero y nuestra moto tiene este punto fuerte que ya tenía en 2019', explicó Quartararo.

Y, en lo que se refiere a los problemas físicos, Fabio Quartararo dijo estar 'contento con la operación', porque desde Jerez ha tenido 'cero problemas'.

'Este circuito es uno de los que más te exige físicamente, así que estoy muy contento de haberme sometido a esta operación', recalcó el piloto de Yamaha. EFE