Quartaro satisfecho pues 'el objetivo era estar en las dos primeras líneas'

Madrid, 15 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercero en la clasificación para el Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, se mostró satisfecho de su resultado pues 'el objetivo era estar en las dos primeras líneas'.

'El viernes no me sentía bien, las sensaciones no eran las mejores y no fuimos capaces de hacer una vuelta buena y hoy hemos hecho grandes cambios y han funcionado bastante bien, incluso con neumáticos usados', explica el francés de Yamaha.

'Cuando he visto los tiempos que han hecho en la Q1 no me lo esperaba y pensé que todo iba a estar muy apretado en la Q2, por lo que el objetivo era estar en las dos primeras filas después de un viernes complicado, por lo que es la primera vez que me quedo tan satisfecho con una tercera posición', reconoció Quartararo.

Fabio Quartararo, que reconoció tener la misma potencia en el motor que en Jerez o Brno, dijo tener 'más dificultades que el año pasado en las curvas de izquierdas, sobre todo en la segunda y no es el circuito en el que mejor me siento, pero es divertido, hay muchas frenadas y curvas rápidas. No es tan divertido como Phillip Island o Mugello, en los que llevas más velocidad y más paso por curva'. EFE