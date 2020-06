Quedarse o abandonar el Ag2r, el dilema de Romain Bardet

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- El francés Romain Bardet (Brioude, 29 años), segundo en el Tour 2016 y tercero en 2017, duda entre seguir llevando los galones en el Ag2r en 2021 o cambiar de aires, decisión que está en el aire mientras prepara la 'grande boucle', donde asegura que llegará 'sin presión'.

'La reflexión está en marcha. Me estoy centrando primero en este año. Reanudaré las negociaciones una vez que la temporada comience. Por el momento, nada está cerrado', asegura el subcampeón mundial 2018 en el diario La Montagne de su región.

Bardet, la principal esperanza del ciclismo galo para el Tour junto a Thibaut Pinot, se encuentra en un momento de duda, 'observando todos los detalles', convencido de que se encuentra en un momento clave de su carrera, en el que cuenta con un buen caudal de experiencia.

'Me quedan algunos buenos años en los que puedo aprovechar al máximo mis habilidades. Estamos pensando activamente en encontrar la mejor manera en AG2R u otro equipo para lograr esto. Estoy en un punto de mi carrera en el que es legítimo hacerse estos planteamientos' señala Bardet.

Sobre sus ambiciones respecto al próximo Tour de Francia, el rey de la montaña 2019 prefiere mostrarse cauto 'y no planear, sino ver cómo van yendo las cosas'.

'El año pasado, tenía muchas expectativas. Aunque ganar el jersey de lunares fue una satisfacción, yo no me divertí mucho. Realmente quiero volver al Tour para ser protagonista, para levantar los brazos, pero no voy a ponerme una presión excesiva sobre este evento'. EFE