Queiroz dice que James está bien y toma distancia de 'rumores' en Real Madrid

Medellín (Colombia), 6 nov (EFE).- El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, aseguró este miércoles que si James Rodríguez 'no estuviera bien, no estaría en la lista' de 23 jugadores convocados para los partidos amistosos de este mes en Estados Unidos contra Ecuador y Perú.

'Si no estuviera bien, no estaría en la lista', expresó el técnico portugués en una conferencia prensa en Medellín, en la que se desmarcó del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, quien afirmó ayer que el volante 'tiene molestias'.

'Lo que pasa en el Real Madrid son sus problemas. Nosotros tenemos un camino a seguir con Colombia y no podemos continuar preocupados de los rumores, los comentarios. En España hacen su trabajo y en Colombia nosotros hacemos nuestro trabajo', declaró Queiroz.

Sin embargo, al regreso del '10' de la Tricolor no le dio mayor relevancia y señaló que James es 'solamente uno de los jugadores importantes en el equipo'.

'A mí no me gusta individualizar y personalizar mucho a los jugadores. Todos son importantes. James es importante por ser James, pero ningún jugador puede ser un gran delantero o un campeón si los defensores no soportan al equipo para ganar', enunció.

Queiroz explicó que nunca estuvo en sus planes incluir en la lista definitiva a Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, jugadores de River Plate que disputarán la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.

'A ningún entrenador le puede pasar por la cabeza llamar a jugadores que están en Champions League', acotó aludiendo a su experiencia en Europa.

El portugués se mostró inquieto por el presente de los porteros colombianos y señaló que su situación 'no es la mejor' por la poca continuidad que ha tenido, especialmente, David Ospina en el Nápoles.

'La situación de arqueros no es la mejor. Hay que trabajar mucho. Estoy preocupado porque Ospina no está jugando', dijo el entrenador, quien señaló que lo mismo sucede con Aldair Quintana en el Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio.

'Enero tiene que ser un punto de decisiones para su futuro', advirtió el seleccionador, pues entiende que Colombia 'necesita a los jugadores jugando'.

En ese sentido sostuvo que ellos 'también tienen que pelear por una posición, estoy seguro de que lo quieren hacer'.

Bajo esa idea confesó que tiene 'la ilusión que en marzo la mayoría de los jugadores van a llegar a la Selección con muchos minutos en las piernas'.

Manifestó, además, que después de los partidos con Perú y Ecuador iniciará un periodo de 'observación', en el que mirará 'qué pasa con la vida profesional' de los futbolistas colombianos en los clubes.

En la convocatoria de 23 jugadores de Queiroz también aparecen Steven Alzate, del Brighton de Inglaterra y llamado por primera vez a la selección absoluta, lo mismo que el delantero Stiven Mendoza, que juega en el Amiens de Francia.

Sobre esos llamados precisó que 'son dos posiciones que están abiertas en el equipo nacional' y que su inclusión en la convocatoria hace parte de una programación con 'los jugadores nuevos que estoy observando'.

Queiroz afirmó que hay 'buenas condiciones para construir un equipo fuerte y ganador', pero debe juntar a sus jugadores alrededor de 'una idea, una identidad'.

'Me preocupa mucho algunas veces que el equipo tiene que ser más funcional, porque no es posible ser campeón sin tener a un equipo funcional', puntualizó. EFE