$!¿Quién llora al presidente haitiano Jovenel Moïse?

Muchos ciudadanos se muestran apenados y brota la empatía por el ser humano, aunque Moïse no despertara muchos afectos entre la población, después de tres años de crisis constante.

Si matan al presidente, ¿quién no corre peligro?

Mila Amboise se siente insegura, porque si el presidente Moïse, con toda la seguridad que tenía, murió asesinado de esa manera, se pregunta qué pueden esperar ciudadanos comunes como ella que no tienen medios para protegerse.

Personas transitan por una avenida del centro de la ciudad, el martes 13 de julio de 2021, en Puerto Príncipe (Haití). Un pueblo como el haitiano, que lleva la protesta en la sangre, no ha pisado las calles por el asesinato de su presidente desde que fue perpetrado hace una semana y tampoco se han visto expresiones públicas de duelo.

Con ella coincide un hombre que prefiere no identificarse. 'El presidente Moïse es una persona, como yo, así que es muy triste que lo hayan asesinado. Definitivamente, estoy muy afectado por su muerte', responde a Efe.

Personas transitan en un bus por una avenida del centro de la ciudad, el martes 13 de julio de 2021, en Puerto Príncipe (Haití). Un pueblo como el haitiano, que lleva la protesta en la sangre, no ha pisado las calles por el asesinato de su presidente desde que fue perpetrado hace una semana y tampoco se han visto expresiones públicas de duelo.

'Hay mucha política, pero un adversario no es realmente un enemigo. Este asesinato nos perjudica. Tal como sucedió, existe la posibilidad de que el país llegue al caos', evalúa.

Otro hombre, que rehusó revelar su identidad, se muestra impasible ante el suceso: 'No tiene ningún efecto sobre mí. Porque estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. Todo el mundo en el país se ha arrepentido de vivir aquí. No me importa'.