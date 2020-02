¿Quién son los 'superpronosticadores' que asesoran al Gobierno británico?

Guillermo Ximenis

Londres, 20 feb (EFE).- Ciertas personas con un talento especial para predecir el futuro pueden mejorar los análisis de los expertos en geopolítica. Así parece creerlo el Gobierno británico, que contrató al menos a uno de esos 'superpronosticadores', término acuñado por un psicólogo estadounidense.

Se trata de un proyecto del controvertido Dominic Cummings, artífice de la campaña del Brexit en 2016 y que ahora mueve los hilos del Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson.

El experimento, sin embargo, está resultando más polémico de lo que esperaba Cummings. Andrew Sabisky, de 27 años, uno de esos individuos con supuestas capacidades fuera de lo común, se ha visto obligado a dimitir como asesor gubernamental esta semana tras airearse algunas polémicas opiniones que difundió en el pasado.

Sabisky, que se presenta como un 'investigador independiente' interesado en 'psicología evolutiva, genética del comportamiento y cronometría mental', respondió a un anuncio de Cummings en el que pedía que se presentaran 'bichos raros e inadaptados con capacidades extrañas' para trabajar en Downing Street.

Pocas semanas después de llegar al Gobierno, los medios descubrieron que Sabisky había defendido ideas como la superioridad intelectual de los blancos sobre los negros y la necesidad de obligar por ley a tomar anticonceptivos a las adolescentes de 'clase baja'.

'No era necesario un 'superpronosticador' para predecir que esto iba a resultar problemático', afirmó a la BBC al estallar la polémica Peter Cardwell, exconsejero del Ministerio de Justicia que perdió su puesto en la última remodelación del Gobierno de Johnson.

DE DÓNDE SURGE EL TÉRMINO 'SUPERPRONOSTICADOR'

El concepto se basa en el trabajo del profesor de psicología de la Universidad de Penilvania Philip Tetlock, autor del libro superventas 'Superforecasting: The Art and Science of Prediction' (2015).

Tetlock es autor asimismo de un conocido estudio académico en el que aseguraba que los expertos en un determinado campo difícilmente superan a la adivinación al azar cuando pronostican acontecimientos futuros.

A partir de esa idea, organizó una competición para determinar si existen personas capaces de mejorar las predicciones de los entendidos, a pesar de no tener conocimientos académicos previos en un área, y determinó que en torno al 2 % de las personas cuentan con una habilidad especial para vaticinar el porvenir.

El llamado 'Good Judgment Project' ('Proyecto de buen juicio') continúa activo a través de internet, donde cualquiera puede poner a prueba sus capacidades predictivas respondiendo a cuestiones como quién ganará las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos, o bien si la Unión Europea (UE) iniciará el proceso de adhesión de Albania y Macedonia del Norte antes de octubre.

La organización que fundó Tetlock también organiza talleres en Estados Unidos y otros países en los que promete mejorar las capacidades para pronosticar el futuro tanto en el ámbito político como en el empresarial.

¿CÓMO ES UN 'SUPERPRONOSTICADOR'?

Las capacidades fuera de lo común que describe este psicólogo estadounidense se basan en ciertos rasgos de carácter.

Un 'superpronosticador' debe ser una persona 'abierta de mente', convencida de que las opiniones personales no son más que hipótesis que deben ser puestas a prueba. También debe ser introspectivo y autocrítico, curioso, analítico y hábil con las operaciones matemáticas.

Ese 2 % de las personas que según Tetlock pueden ver el futuro con más claridad que los expertos son individuos que no están apegados a ideas u objetivos particulares, sino que son capaces de dar un paso atrás y considerar puntos de vista distintos a los suyos.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN EN EL GOBIERNO BRITÁNICO?

La mañana después de que estallara la polémica alrededor de Sabisky, los periodistas esperaron a Cummings a las puertas de su domicilio para pedirle que explicara en qué circunstancias se le había contratado.

'Lean 'Superforecasters', de Philip Tetlock, en lugar de leer a expertos políticos que no saben de lo que están hablando', fue su respuesta.

Hace pocas semanas, Sabisky se fotografió frente a la puerta de la residencia oficial del primer ministro junto con otros dos 'superpronosticadores', Michael Story y Thomas Liptay, fundadores de la empresa Maybe, dedicada a ese tipo de predicciones.

El Gobierno ha rehusado por ahora ofrecer detalles sobre su relación con esas personas, ni ha aclarado si Sabisky era parte de un equipo más amplio.

Para tratar de conocer más detalles sobre el experimento de Cummings, el Partido Laborista prepara ya una batería de preguntas al respecto que trasladarán al Gobierno la próxima semana en la Cámara de los Comunes. EFE