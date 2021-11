Quiroz atribuye su derrota al saque y la experiencia de Feliciano López

Madrid, 26 nov (EFE).- El ecuatoriano Roberto Quiroz, derrotado por 6-3 y 6-3 por el español Feliciano López en el primer punto del partido entre sus equipos en las finales de la Copa Davis, no tuvo duda al afirmar que la clave del resultado fue 'el servicio' de su rival, aunque también su mayor experiencia, que le permitió 'aprovechar mejor sus oportunidades'.

'Fue un partido muy duro. Empezó bien para mí, pero él tiene mucha más experiencia que yo y el saque fue clave. Sacó ventaja de mis fallos', dijo el jugador de Guayaquil.

'El servicio sacó de Feliciano de muchos aprietos', insistió. 'Y yo no sentí que saqué muy fuerte. Fui quebrado tres veces y eso no me ha pasado muchas veces en mi carrera', añadió.

Quiroz indicó que pese a todo disfrutó del partido y consideró que 'con un poco más de fortuna el resultado podría haber sido distinto'.

El número dos del equipo ecuatoriano comentó que los cambios en el equipo español debido a las lesiones le obligaron a jugar hoy contra un zurdo pese a haber estado entrenando para enfrentarse a un diestro, así como a jugar puntos cortos cuando había estado preparando peloteos largos.

'Quizá uno prepara la semana pensando en quién va a ser el rival. En el equipo somos tres zurdos, con el capitán cuatro. Feliciano tenía más 'chances' en esta superficie. Su forma de jugar siempre molesta', dijo Quiroz.

El español aprovechó tres ocasiones de rotura de seis y el ecuatoriano ninguna de cinco, y ahí se notó la experiencia de López, cuatro veces ganador de la Davis, dijo aquel.

Sobre Rusia, siguiente rival en el grupo A, 'la pensada será esta noche', indicó Quiroz. EFE

nam/ism