'Quo Vadis, Aida?', 'El padre' y 'Titane', favoritas en Premios Cine Europeo

Berlín, 10 dic (EFE).- Berlín acoge mañana la entrega de los Premios de Cine Europeo, sin público por la pandemia, con 'Quo Vadis, Aida?', 'El padre' y 'Titane' como favoritas con cuatro nominaciones -entre ellas, mejor película y mejor dirección-. La española 'Sentimental', de Cesc Gay, es aspirante a la mejor comedia.

'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Žbanić, opta, además, a mejor actriz (Jasna Đuričić) y mejor guion; 'El padre' (The Father), de Florian Zeller, a mejor actor (Anthony Hopkins) y mejor guion; y 'Titane', de Julia Ducournau, Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, a mejor actor (Vincent Lindon) y actriz (Agathe Rousselle).

También aspiran al premio al mejor filme europeo del año 'Compartimento Nº 6' ('Compartment. NO.6'), de Juho Kuosmanen, nominado además a mejor actriz (Seidi Haarla) y mejor actor (Yuriy Borisov), así como 'Fue la mano de Dios' ('È stata la mano di Dio'), de Paolo Sorrentino, que opta asimismo a mejor dirección y mejor guion.

Las películas nominadas a mejor comedia europea, además de 'Sentimental', protagonizada por Belén Cuesta, Javier Cámara y Alberto San Juan, son 'Ninjababy', de Yngvild Sve Flikke; y 'Suegra por sorpresa' ('Belle fille'), de Méliane Marcaggi.

Por otra parte, 'Un polvo desafortunado o porno loco' ('Bad luck banging or loony porn'), de Radu Jude, Oso de Oro en la pasada Berlinale, opta a mejor dirección y mejor guion.

Aspiran a mejor actriz europea, además, Renate Reinsve, (por 'La peor persona del mundo' -The Worst Person in the World-, de Joachim Trier, nominada también a mejor guion) y Carey Mulligan ('Promising Younng Woman', de Emerald Fennell, que opta asimismo al premio Fipresci al descubrimiento europeo).

A mejor actor optan también Franz Rogowski por 'Great Freedom', de Sebastian Meise, y Tahar Rahim, por 'El Mauritano' ('The Mauritanian'), de Kevin Macdonald.

Al premio de la crítica internacional Fipresci al descubrimiento europeo están nominado, además, 'Beginning', de Dea Kulumbegashvili; 'Lamb', de Valdimar Jóhannsson; 'Playground', de Laura Wande; 'Pleasure', de Ninja Thyberg; y 'The Whaler Boy', de Philipp Yuryev.

Entre los nominados a mejor documental está el filme 'Flee', de Jonas Poher Rasmussen, ganador del premio universitario al que contribuye con su voto la comunidad estudiantil, y aspirante además a mejor película de animación.

Completan la lista de aspirantes a mejor documental 'Babi Yar. Context', de Sergei Loznitsa; 'El profesor Bachmann y su clase' ('Mr Bachmann and his Class'), de Maria Speth; 'Taming the Garden', de Salomé Jashi; y 'El chico más bello del mundo' ('The Most Beautiful Boy in the World'), de Kristina Lindström y Kristian Petri.

Nominadas, además, a mejor película de animación figuran 'Ratones y zorros. Una amistad de otro mundo' ('Even Mice Belong in Heaven'), de Denisa Grimmová y Jan Bubenícek; 'La estrella de los simios' ('The Ape Star'), de Linda Hambäck; '¿Dónde está Anne Frank?' ('Where is Anne Frank'), de Ari Folman; y 'Wolfwalkers' de Tomm Moore y Ross Stewart.

Aspiran a mejor corto 'Bella', de Thelyia Petraki; 'Displaced', de Samir Karahoda; 'Huevos de Pascua' ('Easter Eggs') de Nicolas Keppens; 'In Flow of Words', de Eliane Esther Bots; y 'Nanu Tudor', de Olga Lucovnicova, Oso de Oro en la pasada Berlinale.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia del Cine Europeo (EFA), en su 34 edición tendrá lugar en la capital alemana sin presencia del público por imperativos de la pandemia.

Entre los galardonados con premios especiales en esta edición figuran Susanne Bier, por su contribución como representante europea al cine mundial; Márta Mészáros, en reconocimiento al conjunto de su carrera; y Steve McQueen, por su narrativa innovadora en 'Small Axe'.

Los premios de la EFA surgieron en 1989 como alternativa a los Óscar de Hollywood, impulsados por cuarenta cineastas europeos, entre ellos el alemán Wim Wenders y el sueco Ingmar Bergman.

Primero se les denominó Felix, pero al cabo de unos años pasaron a la denominación neutra de Premios del Cine Europeo. Cada dos años se entregan en la capital alemana y el resto de las ediciones se reparten de forma rotatoria en distintas capitales del continente. EFE

