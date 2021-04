Rabat dice tener una 'sensación preciosa, entre contento y acojonado'

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El español Esteve 'Tito' Rabat será el sustituto en el Gran Premio de España de MotoGP del lesionado Jorge Martín en la escudería italiana Pramac, motivo por el que dijo tener una 'sensación preciosa, entre contento y acojonado'.

'Es una sensación preciosa. Es una oportunidad, aunque está claro que desde Portimao del año pasado no cojo una MotoGP, las cosas como son, pero es un reto grande, que puede salir bien o puede salir bien, no hay nada más', asegura convencido.

'Lo haré lo mejor que sé y trabajaré centrado, calmado. Es la primera vez que trabajaré con un equipo oficial, así que nada más hay que aprender', recalca Rabat.

El campeón del mundo de Moto2 en 2014 recordó como recibió la invitación para sustituir a Martín: 'Estaba haciendo motocross, entrenando, y Paolo Ciabatti me había llamado pero no lo vi'.

'Cuando acabé de entrenar me llamo y me dijo, 'Ey, Tito, te he llamado para ofrecerte la moto, pero como no has contestado he cogido a otro piloto' y yo le dije ¿¿Qué??, paré enseguida de hacer motocross y durante el primer medio segundo me creía que me lo decía de verdad, pero después me puse bastante contento y salí corriendo hacia la furgoneta para volver a casa', continúa Rabat, quien podría ir también a Francia.

'Si Martín no puede volver, yo hago buen trabajo y hago las cosas normales que tengo que hacer, tendré la posibilidad. Espero que Martín vuelva pronto, especialmente para Mugello, porque si allí él aún no está recuperado, yo tampoco puedo ir', explica Rabat.

'Es una súper oportunidad, pero más de lo que sé hacer no lo voy a hacer. La única vía que veo es estar tranquilo, no esperar nada del fin de semana, estar atento a lo que estoy haciendo, hablar con los técnicos, estar fuerte y descansado, y dar el ciento por ciento', comenta el piloto barcelonés.

'Lo veo también como una pretemporada cojonuda -continúa el piloto-, tengo esta carrera, si va bien tengo un test la semana que viene, después tengo otra carrera en Le Mans y luego la primera carrera de Superbike, que es donde voy a correr este año y puedo llegar allí con rodaje y buenas sensaciones'.

No obstante, Tito Rabat reconoció tener dudas con los neumáticos pues 'he corrido cinco años con los Michelin y estoy confiado en que después de unos minutos lo tendré todo bastante claro en lo que se refiere a la confianza con los neumáticos'. EFE