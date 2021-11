Rabelo, el 'skatista' que sufre y se divierte, consolida hegemonía brasileño

Carlos Valverde

Cali (Colombia), 26 nov (EFE).- Brasil selló este viernes una rocosa hegemonía en el skateboarding al imponerse Lucas Rabelo en la modalidad de 'street' apenas unas horas después de que lo hiciera Pamela Rosa.

Lucas, subcampeón del mundo de Skateboarding, y Pamela, bicampeona mundial, trazaron una gran distancia sobre sus rivales en el segundo día de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán hasta el 5 de diciembre en la ciudad colombiana de Cali.

Tras la paulista de 22 años, la medalla de plata en la modalidad 'street' quedó en poder de la mexicana Itzel Granados, y el bronce con la estadounidense Ramsey Poe Pinson.

También de 22 años, pero nacido en Fortaleza, la capital del estado suroriental de Ceará, Rabelo compartió el podio con el peruano Angelo Giovanni Caro y el colombiano Juan Carlos Polanía.

Para Pamela y Lucas, las sendas preseas de oro obtenidas en Cali compensan en gran parte el mal sabor de boca que les dejó los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pamela Rosa era favorita, pero una lesión en el tobillo la dejó lejos del podio. Y Lucas Rabelo no pudo o viajar a Tokio por una lesión.

'No pude competir en algunas pruebas de clasificación lo que me dejó sin los puntos para los Olímpicos, pero nunca sentí que eso me hiciera renunciar. Amo lo que hago y no importa sigo dando lo mejor de mi para estar en los de París 2024, que están muy cerca', declaró Rabelo tras bajar de lo más alto del podio.

Rabelo definió su deporte como 'algo que duele, pero es muy divertido'.

'Lo más difícil es que el skateboard te duele, como cuando te caes. Nada en este deporte es fácil, pero es muy divertido. No sé cómo decirlo bien, pero es como la vida: te duele cuando te hieren, pero otras veces también te hacen sentir enorme', declaró a Efe.

El brasileño se declaró sorprendido con el entusiasmo desbordado que ha desatado en Cali la presencia de los 'skatistas'.

'No sé por qué hay tantos fanáticos, pero creo que es porque les gusta la manera en que patino o me siguen en Instagram, y quizá les gusta mi personalidad', dice entre risas.

Pamela Rosa manifestó que estar con competidoras que transmiten gran energía, ha resultado un estímulo adicional para dar lo mejor, y aseguró que ya ha pasado la página de su frustración en Tokio.

'Esta medalla de oro no es sólo mía, es de todos las personas que me inspiran', declaró la 'skatista', que encabezó el jueves el desfile de Brasil en la inauguración del certamen como abanderada al lado del nadador Breno Correia.

A Rosa, el oro en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior le ha llegado apenas dos semanas después de haber conquistado en Estados Unidos el por segunda vez el título mundial.

El skateboarding consiste en deslizarse acrobáticamente sobre un monopatín. La mayoría de las peripecias consisten en elevarse del suelo con la tabla y aún poder describir piruetas con ella en el aire.

La base de todas las acrobacias es el 'ollie', que consiste en levantar la tabla y nivelarla en el aire. Es decir: saltar con la tabla pegada a los pies.

El complejo urbano del Skate Park de Cali tiene alrededor de 1.000 metros cuadrados y cuenta con estructuras como piscina, media half pipe, muros y barandas para trucos en derrape, indispensables en la práctica del skateboarding. EFE

