Racing empató con Defensa y resignó su posibilidad de ser líder

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- Racing Club igualó 1-1 con Defensa y Justicia en el Cilindro de Avellaneda y resignó su posibilidad de sumarse a los líderes Boca y Argentinos Juniors en la Superliga argentina.

Ignacio Aliseda adelantó a la visita y Darío Cvitanich, de penalti, igualó para el local en el último encuentro de Eduardo Coudet ante su público en sus últimas presentaciones antes de cerrar su ciclo en la Academia.

Con este empate, Racing suma 26 puntos y quedó a dos unidades de Boca Juniors y Argentinos, que este sábado se enfrentarán en la Bombonera en la continuidad de esta decimoquinta jornada.

En el otro encuentro de este viernes, el Gimnasia de Maradona igualó 1-1 con Banfield como visitante con los tantos de Erik Ramírez para el 'Lobo' y Jesús Dátolo, de penalti, para el 'Taladro'.

Diego Maradona se mostró muy fastidioso con la actuación del árbitro Fernando Espinoza y señaló en conferencia de prensa: 'Es un mentiroso y un cobarde. Mis jugadores se esfuerzan todos los días y nos castigan. Aguantamos 10 contra 11 todo un tiempo'.

'No me gusta que los árbitros sean impunes, que nos tiren para atrás, porque los pibes de Gimnasia no se lo merecen', agregó el técnico que ratificó su continuidad en 2020 'si el presidente 'rompe el chanchito' para traer los refuerzos'.

El encuentro estelar de este sábado será el cruce de líderes entre Boca y Argentinos, mientras que River Plate visitará a Newell's Old Boys en Rosario y Estudiantes recibirá al Atlético Tucumán en su reestreno de su estadio en La Plata.

El domingo, en tanto, habrá otros cinco encuentros donde se destaca el enfrentamiento de San Lorenzo ante Patronato, mientras que Aldosivi recibirá a Independiente en Mar del Plata. EFE