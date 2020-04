Jenaro Lorente

Madrid, 6 abr (EFE).- 'Radomir, Radomir, Radomir te quiero', estallaba el estadio Vicente Calderón la noche del 25 de mayo de 1996, después de que el Atlético hubiese ganado al Albacete (2-0) y se proclamase campeón de liga, título que unió al de Copa, logrado mes y medio antes en Zaragoza, ante el Barcelona (1-0). El cántico era en honor del artífice de semejante gesta. Un Radomir Antic, leyenda rojiblanca, ídolo de la afición desde el día en que llegó.

'Yo tuve una oferta mejor del Valencia y llegué a un preacuerdo con ellos, pero no sería serbio ni sería Antic si no buscase las condiciones más difíciles. Yo creía en mi mismo. Cuando llegué había una desilusión enorme y la primera pregunta que me hice fue: ¿qué representa el Atlético de Madrid?. La respuesta fue que el aficionado era gente de clase media, que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes, pero que nunca en su vida va a reconocer que es inferior a nadie. Quería crear un equipo que fuese campeón', declaró el serbio a EFE en 2012, al recordar su etapa y sus éxitos en el equipo colchonero.

Por eso, congenió con la grada desde el primer momento. Antic creyó en las posibilidades de un equipo que había estado cerca de descender la temporada anterior (1994-95). El serbio transformó un conjunto casi desahuciado en un campeón respetado. Todo empezó en agosto de 1995, en una pretemporada pletórica en la que el Atlético se fue haciendo con todos los trofeos que disputaba.

Poco a poco, el método Antic, el de las líneas adelantadas, mucha presión en el centro del campo y máxima velocidad tras robar balones, se hizo famoso y fue ganando adeptos. En la liga, en la que no partía como favorito, encadenaba victorias que le situaron en lo más alto desde muy pronto. Jornada a jornada los jugadores fueron creyendo que se podía ganar el campeonato de la regularidad.

Fue cuando el 'Radomir, Radomir, Radomir te quiero' comenzaba a sonar cada partido en el estadio Manzanares. Un cántico que retumbaba en las tribunas y agradecía el trabajo de Antic. El 10 de abril de 1996, en La Romareda de Zaragoza, un gol de Milinko Pantic en la prórroga le daba la Copa al Atlético. El 25 de mayo, en el Vicente Calderón, Simeone y Kiko firmaron la victoria ante el Albacete y el título de Liga para los rojiblancos. Un doblete de Liga y Copa histórico, el único en la larga trayectoria del club.

Molina, Geli (Tomás m. 80), Santi, López; Toni; Caminero, Vizcaíno, Pantic, Simeone; Kiko (Roberto m.71) y Penev (Biagini m. 72) fueron los que saltaron al césped la tarde noche del Albacete. Todos ellos habrán sentido como una puñalada la noticia de la muerte de su maestro, lo mismo que los 60.000 espectadores que abarrotaron las gradas ese día.

'Sí, sí, claro es ahora, pero entonces no', le decía Antic al periodista de EFE que en casa del serbio recordaba con el técnico en 2012 el histórico doblete. Claro, decía el periodista, en respuesta a las explicaciones del entrenador, que enseñaba vídeos de los partidos de esa temporada.

Risueño, afable, con sentido del humor, excelente anfitrión. Antic exhibió esa mañana sus cualidades humanas. Las deportivas no se las tenía que demostrar a nadie. Este 6 de abril de 2020, el Atlético y su afición recibió la peor de la noticias. El fallecimiento de una leyenda. Su gesta y su recuerdo permanecerán para siempre. El Wanda Metropolitano volverá a entonar el 'Radomir, Radomir, Radomir te quiero'. EFE