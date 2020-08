Radovic, en su retorno a Murcia: 'Estoy feliz por estar otra vez en casa'

Murcia, 12 ago (EFE).- Nemanja Radovic ha dicho hoy en su presentación como jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, equipo de la Liga Endesa en el que cumplirá su segunda etapa tras la vivida entre 2014 y 2017, que está 'feliz por estar otra vez en casa' y que se siente 'preparado física y mentalmente y con la intención de hacer un buen año'.

El ala pívot internacional montenegrino, de 28 años y 2,08 metros de estatura, ha recalado en el cuadro grana procedente del Casademont Zaragoza, con el que en el curso 2019/2020 ha promediado 10,2 puntos, 5 rebotes, 1,2 asistencias, 0,5 recuperaciones y 10,4 de valoración en los casi 20 minutos por partido que ha jugado en 25 encuentros siendo partícipe del tercer puesto logrado en la fase regular por parte del conjunto maño que luego disputó el torneo exprés por el título.

Radovic cambia de aires y regresa a la que es su casa, como ha quedado patente en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado en el Palacio de los Deportes por el director general del club, Alejandro Gómez; y por el directivo Ramón Megías, quien le dio la bienvenida 'a la que siempre ha sido su casa y a la que teníamos claro que iba a volver', mientras que Gómez ha valorado la disposición del jugador a regresar.

'Esta presentación es como una celebración familiar y tener a Nemanja otra vez con nosotros es especial pues nuestra relación va más allá de lo deportivo. Él siempre ha tenido la sensación de que éste era su equipo, el primero al que llegó tras salir de su país y con el que consiguió sus mayores logros', ha apuntado para añadir que 'deseábamos estar juntos los que queremos a este club y cuando le llamé para hacérselo saber su respuesta fue que deseaba volver y a partir de ahí todo es muy fácil'.

Tras las palabras de ambos dirigentes Radovic ha expresado su satisfacción por el retorno a Murcia tras estar un año en el Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela y dos en Zaragoza.

'Estoy feliz por estar en casa otra vez y estoy preparado física y mentalmente y con la intención de hacer un buen año. Vine aquí como un niño y ahora puedo aportar la tranquilidad y las cosas que me pida el entrenador pues soy versátil y puedo jugar en varias posiciones', ha comentado el de Berane, quien ya ha hablado con el entrenador del equipo, Sito Alonso.

Radovic, uno de los miembros de la plantilla más querido por la afición murciana, se ha referido a la presión, a lo que se ha encontrado y a lo que espera aportar: 'No noto ninguna presión y he aprendido con los años que la presión no es buena. Tengo buenas sensaciones con este grupo, que tiene energía y está unido y dentro de él intentaré ser yo y ayudar en todo lo que pueda'.

Preguntado por objetivos tras dos campañas en las que el UCAM CB ha peleado para lograr la permanencia en la élite y que afrontará su décima campaña consecutiva entre los mejores, Radovic ha declarado lo siguiente: 'Mi objetivo y el del equipo es ir día a día y paso a paso para hacer grandes cosas'.

Además, ha reconocido que el club 'ha fichado a interesantes y buenos que pueden aportar cada uno lo suyo y, aunque algunos no conocen la Liga, estamos aquí para ayudarles'. EFE

1010051