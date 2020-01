Rafael Correa a Evo Morales: 'Ánimo, Evo, resistiremos y venceremos'

Buenos Aires, 10 ene (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) le transmitió este viernes telefónicamente al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2005-2019), en un programa de la radio argentina, su apoyo ante el 'golpe de Estado' que asegura sufrió en noviembre pasado y ambos lanzaron fuertes críticas a Estados Unidos.

'Ánimo, Evo, resistiremos y venceremos. Ten cuidado, con todo cariño te lo digo', le dijo Correa a Morales desde Bélgica en conexión telefónica con el estudio de la Radio Nacional de Argentina en Buenos Aires, donde el boliviano, que vive en esa ciudad desde hace casi un mes, estaba siendo entrevistado.

Para Correa, que reside desde 2017 en Bélgica y defiende su inocencia en los casos de supuesta corrupción en los que ha resultado salpicado, 'es increÍble' que al boliviano no le reconocieran el triunfo en las elecciones de octubre pasado, le dieran un 'golpe de Estado' y tenga una orden de prisión 'que no le permite entrar en su propio país'.

'Son momentos muy duros, así es la vida, hay que resistir, luchar y vencer', aseveró el ecuatoriano.

Antes de llegar a Argentina, donde solicitó ser refugiado político y dirige la campaña electoral de su partido para los comicios convocados para el 3 de mayo, Morales estuvo un mes asilado en México, adonde arribó tras abandonar su país denunciando un golpe que en su opinión contó con la influencia de Estados Unidos.

Presionado por las Fuerzas Armadas, entre disturbios en las calles y acusaciones de fraude por parte de la oposición, Morales dimitió el 10 de noviembre tras publicarse un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que advertía de 'graves irregularidades' en los comicios del 20 de octubre en los que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

'Estamos seguros que no hubo fraude. Hay tres informes independientes que demuestran que con el voto rural revertías y la tendencia a tu favor aumentaba', sentenció Correa, para criticar que la OEA 'utilizó la tendencia original', solo los primeros votos de la zona urbana, y criticó duramente a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, a quien llamó 'traidor'.

Para Correa, es necesario que una misión de expertos, no la OEA, diga 'si hubo fraude o no, con un verdadero muestreo'.

'Estas cosas no pueden quedar en el aire. Dijeron que había fraude, por eso se dio un golpe de Estado y nadie va a verificar para la historia si lo hubo o no lo hubo, si no esto queda en impunidad', agregó.

A su turno, Morales reiteró que el candidato aún por definir de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganará 'nuevamente' la primera vuelta en las elecciones de mayo, convocadas por el Gobierno interino de Jeanine Áñez.

'Hay mucho optimismo, alguna gente que votó en contra de mí, tenemos algún resentido y se han dado cuenta de que lamentablemente se equivocaron', confesó el exmandatario. EFE