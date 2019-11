Rafael Nadal: 'Ahora hay que rebajar la euforia y descansar'

Madrid, 23 nov (EFE).- Rafael Nadal señaló esta madrugada, tras vencer a Gran Bretaña y clasificarse España para su décima final de la Copa Davis, que ahora había que rebajar la euforia y descansar porque Canadá espera con más tiempo para recuperar fuerzas.

'Canadá descanso ayer (por el viernes) y hoy ha jugado a las diez y media de la mañana. Nosotros nos acostaremos como ayer a las cuatro y veinticuatro. Necesitamos irnos a descansar', dijo Nadal.

'Son momentos de adrenalina alta y de gran felicidad, pero también de rebajar la euforia porque, si no, mañana no vamos a estar lo suficientemente preparados. Ellos están jugando a un gran nivel y tenemos que dar lo mejor', comentó el número uno español.

'Hemos ganado una eliminatoria más, no hemos ganado nada. Es un gran logro y no se si hay muchos equipos en los que los cinco jugadores hayan participado, y eso añade un poco más de valor', dijo al valorar el éxito del conjunto.

'Ganar en equipo es mucho más satisfactorio. Perder es menos duro pero al ganar, la alegría compartida es algo difícil de explicar en un deporte tan individual como el nuestro y se aprecia más', razonó el de Manacor que calificó los momentos vividos en la Caja Mágica de inolvidables.

'He vivido aquí, individualmente, días inolvidables. El apoyo en España es para mi inmejorable, y personalmente no me han podido tratar mejor, y especialmente en Madrid. Pero en equipos vivimos un momento especial en 2008 en las semifinales (contra EE.UU. en la plaza de toros de Las Ventas), pero aquí es cada día, uno detrás de otro', recordó.

Preguntado si la sexta Ensaladera podría ser el broche perfecto y el mejor regalo para Roberto Bautista, tras el fallecimiento de su padre, Nadal fue categórico: 'El broche perfecto para Roberto no puede existir nunca, cuando hay desgracias así', dijo.

'En cualquier tontería de la vida, cuando nos enfadamos, nos damos cuenta que no es nada comparado con lo de Roberto. Él es una inspiración grande y poder tenerlo con nosotros, juegue o no juegue. Pero que esté de vuelta con nosotros es increíble, porque en estos momentos tan complicados querer volver con nosotros hace que le tengamos que dar mil gracias', apoyó.

'La ventaja de no jugar muchos dobles es que no tienes muchos automatismos', dijo sobre el partido con Feliciano. 'Creo que nos hemos compenetrado bien, hemos hecho un partido sólido, no hemos hecho rotura pero tampoco nos lo han hecho y lo hemos llevado al desempate, y ahí se juega todo', dijo.

'Entran factores de nervios y de aciertos. Estamos muy felices, y es un placer compartir pista con 'Feli' a estas alturas de nuestras carreras', zanjó Nadal. EFE.

