Rahm: 'En general he jugado muy bien'

Sandwich (Kent, Inglaterra), 17 jul (EFE).- El golfista español Jon Rahm, que ha terminado con un acumulado de -7 la tercera ronda del Abierto de Inglaterra, el cuarto grande del año que se disputa este fin de semana en Royal Saint George’s, se mostró satisfecho por su juego y confió en seguir progresando.

“Del 8 al 18 han sido buenos hoyos. En general he jugado muy bien. A ver si mañana del 1 al 5 puedo empezar con buen pie, jugando bajo par y robando un par de golpes al campo. Si empiezas bien y luego sigues en medio de la vuelta bien, te das opciones para tener un día muy bueno”, dijo a EFE el reciente ganador del Abierto de Golf de Estados Unidos.

“Ojalá me quede a cuatro golpes, sería increíble. Dudo, alguno hará birdie y me imagino que estaré a cinco”, comentó a EFE Rahm acerca de su distancia del líder del torneo, el sudafricano Louis Oosthuizen (-12).

“No es que sea fácil hacer birdies en estas condiciones. Estar a un poco de distancia hay veces que no es que te relaje. Hay que tener cierta agresividad y si salgo una hora antes y empiezo bien, quién sabe, meto un poco de presión y me pongo en la pomada”, dijo el golfista de Barrika sobre su estrategia para la última jornada.

“Si sale un día como hoy, habrá que lograr algo muy cercano a cierto récord del campo, del Open o de como quieras llamarlo. Si sale un día de mucho viento, quién sabe. Es un campo difícil, con banderas difíciles y hay que jugar muy bien. Ya veremos. Venga lo que venga me va a hacer falta mi mejor juego y un buen día”, explicó a EFE el número dos del mundo.

El otro español que sigue en competición en The Open, el castellonense Sergio García, ha perdido algunas posiciones y ha terminado con un resultado acumulado de par. “Es una pena. Si el putt de par en el dos entra en lugar de hacer corbata, estamos hablando de otra cosa y hago cinco o seis bajo el par. Pero bueno, es el día que mejor le he pegado a la bola”, dijo a EFE García.

“Lo que pasa es que no he estado bien con el putts. Los putts que he tirado bien no han entrado y los que no he tirado bien tampoco han entrado. Si haces tres putts en un hoyo y en otro cuatro es muy complicado hacer buen resultado, da igual lo bien que juegues”, comentó el ganador del Masters de 2017.

“Lo bueno es que me encuentro bien de juego y me encuentro cómodo con el putt. La verdad es que creo que estoy haciendo muchas cosas bien y simplemente falta que las cosas quieran salir un poco más”, dijo el golfista de Borriol, que conoce muy bien el juego del líder.

“Lleva todo el año jugando muy bien. Ha quedado segundo en dos grandes y eso no se hace así como así. Espero que siga ahí arriba hasta el final. También tiene a otros jugadores atacando mucho y jugando bien”, explicó Sergio García sobre Oosthuizen y lo que se espera para la última jornada de The Open Championship. EFE

jlg/asc