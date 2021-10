Rahm: Estará difícil, pero tengo opciones de pasar el corte

Cádiz (España), 14 oct (EFE).- El español Jon Rahm, número uno del ránking mundial de golf, declaró este jueves, después de un mal comienzo en el Andalucía Masters que se disputa en el Real Club Valderrama, en San Roque (Cádiz), que le parece 'posible' pasar el corte este viernes en la segunda jornada.

'Va a estar difícil, pero opciones tengo', señaló Rahm, quien entregó una tarjeta con 78 golpes, siete sobre el par del campo, después de un mal inicio en este torneo del Circuito Europeo que se disputará hasta el domingo.

El jugador vasco manifestó que deberá hacer una vuelta bajo par el viernes, pero reiteró que 'se puede', aun siendo consciente de que su margen de error es 'cero' porque lo ha 'perdido ya'.

Rahm se atascó en la primera parte de su recorrido con cinco 'bogeys' y un doble 'bogey' en una jornada para olvidar. 'Con este viento, Valderrama no es un campo fácil y cuando no salen bien las cosas, se complica', dijo.

El golfista de Barrika indicó que no ha estado 'cómodo' en los primeros hoyos pese a que 'ha habido golpes que no han sido tan malos que han acabado en zonas no muy buenas', y añadió que 'ha sido complicado hacer pares'.

Rahm explicó que en varios hoyos hizo 'buenos putts que no han podido entrar” y aventuró que si llega a 'meter alguno', quizá habría cambiado la 'dinámica de la vuelta'.

El número uno mundial ensalzó el recorrido de su compatriota Rafael Cabrera Bello, segundo en la clasificación con 3 bajo par, y dijo que 'juega increíble e incluso cuando se le ha complicado, lo ha salvado muy bien'. EFE

