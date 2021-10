Rahm intentará que “el PGA y el European hagan un torneo en Valderrama”

Redacción Deportes, 12 oct (EFE).- El número uno del golf mundial, el español Jon Rahm, afirmó este martes en el Real Club Valderrana, sede este fin de semana del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, que hartá todo los posible para que este campo acoja un torneo valedero para el PGA Tour y el circuito europeo.

'Voy a poner todo de mi parte para que el PGA Tour y el European Tour hagan un torneo juntos aquí. Valderrama se lo merece', dijo Rahm en declaraciones que difunden los organizadores

'Además de ser un gran campo de golf, supondría un cambio respecto a los campos que jugamos en el PGA Tour. Allí todo consiste en pegar un buen drive, hierro 8 lo más alto posible y si fallas el green, el blaster... Es muy repetitivo”, declaró Rahm.

'Para el que crea que la distancia es todo, aquí tienes que venir a jugar al golf, tienes que ajustarte al campo y pegar ciertos golpes en ciertos sitios. No te la puedes jugar porque si sale mal, acabas muy mal. Me encantaría que pudieran hacer un torneo importante, con puntos de la FedEx y de la Race to Dubai. Con la historia y las ganas de golf que hay en este país, ojalá ocurra', agregó. EFE

sab