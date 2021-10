Rahm: 'No tengo ninguna presión, el apoyo del público español es inigualable'

Madrid, 7 oct (EFE).- El golfista español Jon Rahm, número uno del mundo, declaró este jueves que no tiene 'ninguna presión' por jugar en Madrid ante cientos de aficionados y declaró que 'el apoyo del público español es inigualable'.

Jon Rahm inició su andadura en el Abierto de España de golf que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid con un registro de 63 golpes (-8), igualando su propio récord en el campo madrileño, en el que brilló el inglés Ross McGowan, que con 61 (-10) hizo la mejor marca histórica.

'Hay veces que cuando se viene a casa, con tantos seguidores y tanta energía, es difícil mantener la calma y casi juegas con demasiadas ganas. El público español me apoya como nadie, tenía ganas de verme y yo ganas de verlo, y así lo intento transmitir', dijo Rahm, en la zona mixta del Club de Campo.

'Estoy muy contento de empezar así el torneo. Aquí me siento muy bien. El apoyo del público español es inigualable. Pocos públicos son tan entusiastas como éste y eso se nota, por eso quiero venir y me entran ganas de jugar bien', confesó.

'Hoy he jugado muy cómodo y los menos ocho los hubiera firmado ayer, antes de empezar', apuntó el golfista de Barrika, 'muy motivado' por jugar ante el público español y sentir la repercusión que su figura empieza a tener desde que es número uno del mundo.

'Cuando era pequeño y tenía sueños de jugar al golf nunca estaban vacíos los campos. Eso no me presiona porque además en este campo entran las personas que entran. En lo que sí noto la repercusión es cuando voy por Madrid y veo mi cara en las marquesinas de autobuses o en la publicidad. Aún me considero ese chaval de Barrika y eso sí me da impresión', finalizó. EFE

