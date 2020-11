Raiola: 'FIFA quiere regular a los agentes para mantener su poder'

Madrid, 26 nov (EFE).- El agente de futbolistas italiano Mino Raiola, representante del francés Paul Pogba (Manchester United) y el noruego Erlin Haaland (Borussia Dortmund), entre otros, consideró en el foro 'WFS Live' que la FIFA quiere regular a los agentes 'para mantener el poder' y desviar la atención de sus propias actividades.

'No necesitamos un tope (a las ganancias de los agentes), esto no es sobre nosotros, esto es FIFA que tiene que poner la atención sobre otros. FIFA quiere mantener el poder, tener su propio banco, sus propias transferencias, organizar no solo el Mundial, sino también a los clubes, los partidos... El tope es una excusa', dijo.

Raiola se expresó así durante una mesa redonda del foro virtual 'WFS Live' junto al agente británico Jonathan Barnett -que representa, entre otros, al galés Gareth Bale (Tottenham) o al español Saúl Ñíguez (Atlético)- en referencia a la nueva regulación de agentes que la FIFA prepara para su aprobación en 2021.

En ella se recoge, entre otros elementos, que FIFA exigirá unos requisitos legales a los agentes para obtener la licencia y operar, así como normativas para representar a menores o registrar las operaciones en la plataforma de la FIFA, junto al cálculo de las comisiones.

'El problema no son los topes, sino que FIFA tiene un problema, es una organización que no es transparente y tiene que llevar la atención hacia otros para que no se preste atención en FIFA. Si pusieran un tope en lo que cuesta un coche o una pizza diríamos que vivimos en un país comunista', manifestó el agente italiano.

Para este conocido representante, la asociación internacional 'está haciendo que los jugadores tengan un papel más pequeño y más débil'. 'Y no se trata de regular a los agentes, sino de quien tiene el poder en esta industria, eso es lo que quiere FIFA', agregó.

'No decimos que todo esté bien. Hay malos directores deportivos y buenos, hay malos agentes y buenos, pero hay un sistema para regular eso y es la calidad. El mercado se regula a sí mismo, los mejores sobreviven y los peores mueren', añadió el ejecutivo italiano, que consideró que FIFA es un organismo 'cerca de terminar'.

'Yo no reconozco el poder de FIFA, para mí FIFA no debe marcar las leyes, la solución es un nuevo sistema. La MLS (Major League Soccer, de Estados Unidos) creó un sistema hace 20 años, dijo 'no queremos tener nada que ver con FIFA'. FIFA dijo que es algo ridículo, y ahora le han dado el Mundial (de 2026)', añadió Raiola.

Por su parte, Barnett criticó que los agentes no han sido consultados para la creación de estas regulaciones a su actividad.

'FIFA viene con reglas para los agentes, pero ningún miembro de la FIFA ha puesto un pie en la oficina de un agente, ninguno sabe lo que hacemos realmente. Es algo político de (Gianni) Infantino', dijo el agente británico, en referencia al presidente de la asociación.

'Nosotros entendemos que tiene que haber reglas, pero estamos preparados para sentarnos con FIFA y ayudarles a escribir las reglas. Ellos nunca quisieron hacerlo, quieren imponernos a nosotros las reglas', añadió el ejecutivo, que defendió que los representantes 'protegen al jugador' y 'se lo toman muy en serio'.

Raiola y Barlett han creado la organización 'The Football Forum', de la que forma parte también el agente portugués Jorge Mendes y que su director Daniele Boccuci, también presente en la mesa redonda, definió como 'un movimiento de agentes y jugadores' que pretende 'trabajar para lo que es bueno para el fútbol'. EFE

1011340