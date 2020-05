Rakitic: 'Tenía muchas ganas de entrenar con los compañeros'

Barcelona, 18 may (EFE).- El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic se mostró feliz por empezar a preparar junto a sus compañeros el regreso a la competición, una vez superada la fase de entrenamientos individuales.

'Hoy era el primer entrenamiento en grupos de diez y ha ido muy bien. Estaba con muchas ganas de poder sentirme futbolista de nuevo y dejar de lado los entrenamientos individuales', destacó Rakitic en una videoconferencia que mantuvo este lunes con el campeón de MotoGP Marc Márquez, reconocido seguidor del conjunto azulgrana.

El internacional croata destacó que, en este primer entrenamiento grupal, el equipo ha podido trabajar 'cosas concretas' y que la sesión 'ha ido bien' y ha tenido 'muy buen ritmo'.

'Tenía ganas de poder hacer rondos, no tener que pasar la pelota a un muro, sino a un compañero. Sentir el césped, la adrenalina se nota otra vez', añadió Rakitic, que este fin de semana vio varios partidos de la Bundesliga y ha hablado 'con excompañeros de Alemania como Neuer y Perisic', del Bayern, 'y ellos nos llevan bastante ventaja'.

'Es bonito ver que han podido volver, nos emociona a todos. Da un poco de pena ver como queda todo sin público y los banquillos con metros de distancia entre uno y otro, pero ha vuelto el fútbol y ha ido todo muy bien. Ojalá podamos también volver nosotros', insistió.

Admirador del deporte de Márquez, Rakitic reconoció que nunca se subiría 'en una moto' a 300 por hora: 'Me gusta verlo pero dominarla como Marc es muy distinto a lo que se ve por la calle. Da mucho respeto verlo. La adrenalina te come el miedo y el respeto, pero para eso hay que valer, no puede hacerlo cualquiera'.

Por su parte, Marc Márquez avanzó que ya ha empezado 'a entrenar con el tema físico poco a poco' y que 'puede ser que en julio se pude empezar la competición', pero depende 'de cómo evolucione todo, ya que viajamos por diferentes países y es difícil coordinarlo todo'. EFE