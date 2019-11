Rakitski deja la selección acusando a Shevchenko de mezclar política y fútbol

Moscú, 6 nov (EFE).- El ucraniano Yaroslav Rakitski, defensa del Zenit, anunció hoy que abandona la selección nacional acusando indirectamente al seleccionador, Andréi Shevchenko, de mezclar la política y el fútbol por no convocarle desde que fichara por el club ruso.

'Debuté hace diez años y hoy digo: 'do svidania' (adiós). Dejo la selección. Esperé a que me convocaran durante todo el 2019. Pero el gran fútbol se ha transformado en la gran política. La gente que envía las invitaciones al equipo nacional se guía precisamente por el miedo. Ustedes no apelan a la calidad futbolística. ¿El fútbol está fuera de la política?', dijo en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

A principios de febrero pasado, una semana después de que fichara por el Zenit, la Federación de Fútbol de Ucrania excluyó a Rakitski de la selección nacional.

Aunque nadie en Ucrania dio una explicación oficial, la prensa local ya había aventurado que el jugador nunca más vestiría la camiseta nacional.

En su única declaración pública al respecto, Shevchenko aseguró que había convocado a los futbolistas 'mejor preparados', que no había hablado con el jugador del Zenit y que consideraba el tema 'cerrado'.

A su vez, Rakitski felicitó a la selección ucraniana por su clasificación para la Eurocopa y le deseó le mejor para el futuro.

'Para mí fue un honor defender la selección de mi país, un honor ganar y demostrar la fuerza de los ucranianos, un honor representar los colores de mi bandera a nivel internacional. Siempre luché en el campo por la victoria para Ucrania. Deseo solo grandes éxitos. ¡Gracias!', dijo.

Antiguos compañeros de Rakitski, como el seleccionador del equipo Sub'21, Ruslán Rotan, o el capitán del Karpaty, Artiom Fedetski, criticaron su fichaje por un equipo ruso en medio de las tensiones con Rusia por la anexión de Crimea y la guerra en el Donbás.

Rakitski, que fue 54 veces internacional y disputó su último partido internacional el 16 de octubre de 2018 contra la República Checa en la Liga de Naciones, fue acusado de no cantar el himno nacional en los partidos internacionales.

Uno de los pocos que salió en su defensa fue Oleg Salenko, máximo goleador del Mundial de 1994 y que, aunque su padre era ucraniano y jugó en el Dinamo Kiev, optó por la selección rusa.

Rakitski, que disputó las Eurocopas de 2012 y 2016 con Ucrania, militó durante toda su carrera en el Shakhtar, que no ha podido disputar partidos en su estadio desde mediados de 2014 debido al estallido de la guerra entre el Ejército y las milicias prorrusas en las regiones de Donetsk y Lugansk.EFE