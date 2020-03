Rally de Guanajuato arrancará con el debut de temporada de Dani Sordo

Guanajuato (México), 11 mar (EFE).- Con el debut de temporada del español Dani Sordo comenzará este jueves el Rally de Guanajuato, México, tercera parada del Mundial de Rallys que lideran el inglés Elfyn Evans, de Toyota, y el belga Thierry Neuville, de Hyundai.

Sordo, de 36 años, formará equipo en Hyundai con el estonio Ott Tänak, campeón de la pasada temporada, con Neuville, a bordo de un Hyundai i20 Coupé WRC.

El cántabro llega en buenas condiciones para buscar protagonismo después de una jornada de pruebas en el sur de España el último sábado de febrero, y de tomar parte hace un par de semanas en el Rallye Serras de Fafe e Felgueiras.

'Tengo ganas de volver a subirme al Hyundai i20 Coupé WRC en Guanajuato, donde siempre disfruto y suelo rendir a un buen nivel. Me he mantenido cerca del equipo durante las primeras carreras de la temporada, me siento en forma y preparado para luchar', señaló el español, conocedor de la competencia mexicana, donde estuvo ya 10 veces y fue segundo en el 2018.

La parada de Guanajuato estará rodeada de expectativas por la lucha entre Evans, campeón en Varmland, Suiza en febrero, y Beuville, ganador en Montecarlo en enero, triunfos los tiene en la cima de la clasificación de pilotos con 42 puntos.

Sebastién Ogier, el francés seis veces campeón y con cinco títulos en México, ha tenido un inicio lento de temporada al concluir segundo en Montecarlo y cuarto en Suiza, pero será una de las figuras a seguir. Va en tercer lugar a cinco puntos de los líderes.

El rally tendrá este jueves la primera de sus 24 etapas en la Alhóndiga de Granaditas, en el centro de Guanajuato. Será una callejera por los principales puntos de la ciudad, y el viernes arrancará con la etapa de El Chocolate, una de las más emocionantes del circuito, la segunda más larga, con 31,57 kilómetros, cuyo punto de mayor altitud será de 2.650 metros sobre el nivel del mar.

La de México será la primera competencia en tierra en la temporada que continuará con el rally Speedagro, en Argentina, del 23 al 26 de abril y luego continuará con paradas en Portugal, Italia, Kenya, Finlandia, Nueva Zelanda, Turquía, Alemania y Gran Bretaña para cerrar la temporada en Nagoya, Japón, del 19 al 22 de noviembre.

En el 2019 el estonio Tanak ganó el circuito, seguido de Neuville y Ogier, que perdió el cetro después de seis campeonatos consecutivo entre 2013 y 2018.EFE