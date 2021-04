Rama celebra la victoria en las elecciones generales de Albania

Tirana, 27 abr (EFE).- El primer ministro socialista, Edi Rama, consideró este martes 'histórico' su tercera victoria consecutiva en las elecciones generales albanesas y urgió a la oposición a reconocer la derrota, mientras se ofreció a colaborar con ellos para llevar adelante las reformas modernizadoras que requiere el país, uno de los más pobres de Europa.

'Esta es la victoria más difícil, más grande y más bonita del Partido Socialista de Albania', declaró hoy Rama ante miles de militantes reunidos en la principal plaza de Tirana, 'Skenderbej', donde colocaron banderas, sillas rojas y negras y sonó 'We Are The Champions', mientras concluía el recuento.

Rama invitó al dirigente del Partido Democrático (PD), Lulzim Basha, a 'aceptar la derrota con dignidad' y expresó la voluntad de su partido de colaborar para conseguir la entrada del país en la Unión Europea (UE).

'Es hora de tender la mano al Partido Democrático. Este mandato lo dedicaremos a la unificación y no a la división' del pueblo, señaló.

Con un 97 % escrutado, el PS ganó los comicios con el 48,6 % de los votos, lo que le asegura 74 escaños del total de 140 que forman el Parlamento, asegurando así la mayoría absoluta cuando apenas falta un 3 % de las papeletas por recontar.

Además, con la sumo de los 3 escaños del pequeño Partido Socialdemócrata (PSD), dispuesto a una alianza, Rama consolidaría 77 escaños.

Su principal rival, el PD, al frente de la coalición opositora 'Alianza por el Cambio', obtuvo el 39,4 % de los votos, lo que se traduce en 59 escaños.

En tercera posición se situó Movimiento Socialista para la Integración (LSI), fundado por el presidente del país, Ilir Meta, y dirigido por su esposa, que ha registrado su peor resultado desde 2009 obteniendo 4 diputados, en comparación con los 19 que alcanzó en 2017. Meta, que durante la campaña apeló al pueblo a 'afilar sus horcas' para 'defender las elecciones de las manipulaciones de Rama', cambió de tono durante la jornada electoral y hoy se atribuyó el mérito de que los albaneses pudieran 'expresar su voluntad con el voto'.

'Todas las fuerzas políticas en Albania deben garantizar ahora el funcionamiento efectivo y democrático de las instituciones del país, como resultado de las elecciones celebradas el domingo', subrayaron hoy el Alto Representante de la UE Josep Borrell y el Comisario de Vecindad y Ampliación Olivér Várhelyi en una declaración conjunta. Albania, miembro de la OTAN, está a la espera de que Bruselas ponga fecha al inicio de las negociaciones de adhesión a la UE.

Según informó hoy la comisión electoral, unos 45,7 % de los 3,6 millones de albaneses que estaban llamados a votar lo hicieron, una cifra aún preliminar.

Los observadores de la OSCE consideraron positiva la jornada electoral pero mostraron su preocupación por la violencia en campaña, que causó la muerte de un militante socialista, las denuncias por compraventa de votos, y presiones contra la administración pública que pidieron sean investigadas.

El Parlamento y el nuevo gabinete se constituirán en septiembre.EFE