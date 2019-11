Ramos considera que no es 'el momento idóneo' para jugar en Barcelona

Cádiz, 14 nov (EFE).- Sergio Ramos, capitán de la selección española y del Real Madrid, aseguró este jueves que le gustaría seguir jugando con España y llegar al Mundial de Catar 2022 al tiempo que consideró que 'no es el momento idóneo' para que la roja juegue en Barcelona.

'Quizá no lo sea. Ya se ha suspendido un clásico por la situación en Cataluña. Pero ojalá. Espero que se soluciones cuanto antes' y que la Roja vuelva a jugar en Barcelona. 'Si hay que ir a Barcelona ¿Por qué o?. Jugar con España es un orgullo sea en el sitio que sea', indicó el capitán de la selección española.

Sergio Ramos cree que es el Real Madrid el que sale más perjudicado por el cambio de fecha del partido ante el Barcelona y por el nuevo horario. 'Los perjudicados somos nosotros porque podíamos jugar el mismo día que el Barcelona y tener el mismo descanso', explicó.

El capitán de España sumará ante Malta un partido más con la selección. 'No me pongo ningún límite. Ponerte tú mismo un techo sería un error. Me gusta disfrutar el momento cada día y ante todo lo que pueda alargar mi carrera, mientras me encuentre en este estado y con la ilusión intacta, me gustaría seguir', dijo en rueda de prensa Ramos antes del choque de este viernes en Cádiz frente a Malta.

El defensa sevillano, que será homenajeado en el estadio Ramón de Carranza como el jugador que más veces ha sido internacional con España tres superar en octubre ante Noruega a Iker Casillas, precisó que ahora llega 'una Eurocopa maravillosa' y que al Mundial, si le 'respetan las lesiones, también' le 'gustaría llegar'.

El de Camas dijo que le 'apetece ganar con la selección, ese hambre sigue intacta', y que, 'a pesar de haberlo ganado todo' con el equipo nacional, quiere 'mirar hacia adelante, disfrutar al máximo y el mañana ya se verá'.

Cuestionado por unas declaraciones del barcelonista Gerard Piqué en las que dijo que tampoco le importaría, como a él, disputar unos Juegos Olímpicos, señaló que no le 'sorprende' porque a él le hace 'ilusión representar siempre a España' y cree que 'hay pocos jugadores españoles que dijeran que no a esa oportunidad'.

'Pero queda muchísimo, primero hay una Eurocopa y ya se verá, y lo que dije siempre, sería grande poder compartir algo que nunca he vivido y la oportunidad de los Juegos sería eso, en su caso', argumentó.

Ramos se congratuló de volver a Andalucía con la selección para este partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Malta y deseó que como equipo andaluz el Cádiz suba a Primera, por su 'grandísima afición' y por guardar 'grandes recuerdos' de esta ciudad, en su caso al ser un gran aficionado a sus Carnavales.

'Tenemos la oportunidad de volver a ganar, llevarnos los tres puntos, dejar un buen sabor, y creo que eso es lo que se merece también la gente de aquí', subrayó el capitán español, después de la derrota por 0-1 de España ante Rumanía en su última visita a Cádiz, 'un lugar muy cerca' de su ciudad, por lo que será 'un día muy especial'.

También elogió a su excompañero en la selección David Villa, que ha anunciado su retirada, le mandó 'un abrazo inmenso' y le dio la 'enhorabuena' después de una 'grandísima carrera', en la que ha conseguido 'ser leyenda, uno de los grandes y uno de los mejores goleadores que han pasado por el fútbol español y mundial'.

Sergio Ramos se refirió, además, a cómo compagina las exigencias de su club con los de la selección y dijo que intenta 'ir partido a partido' y que es 'algo que requiere mucho cuidado en todos los aspectos, pero uno nunca se puede negar a ir con la selección, todo lo contrario'.

'Mientras me siga encontrando bien, intentaré dar el máximo nivel tanto con mi club como con la selección. La temporada es muy larga, pero a día de hoy no está la cosa para dosificarse ni un minuto', aseveró. EFE